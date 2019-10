Momentul în care o macara s-a răsturnat, a rănit o personă şi a avariat mai multe case (VIDEO)

Accidentul a avut loc în orașul Long Beach din California, SUA. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, scrie libertatea.ro.

O macara staționată pe șosea în Long Beach a început să se încline într-o parte și ulterior a căzut în apropierea unor case, provocând numeroase pagube. În urma accidentului, o persoană a fost rănită, iar mai multe reședinte din zonă au fost avariate.

Persoana rănită, pe nume Carl Kromminga, a suferit mai multe leziuni la cap, însă acestea nu au fost grave, bărbatul fiind externat în aceeași zi în care a ajuns la spital.

Ulterior s-a aflat că macaraua aparține unei companii de electricitate. În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru a stabili care au fost cauzele care au dus la producerea accidentului.

NEW VIDEO: A crane topples over, right in between two homes in Long Beach! One homeowner was injured, but is expected to be ok. @SCE and its contractors are now investigating. @CBSLA pic.twitter.com/QNDCmxKUKU