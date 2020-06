MOMENTUL în care doi studenți pașnici sunt scoși cu forța din mașină și electrocutați de polițiști (IMAGINI ŞOCANTE)

Doi polițiști din Atlanta au fost concediați după ce o înregistrare video în care sunt filmați folosind forța excesivă împotriva a doi tineri pașnici, în timpul protestelor care au loc în SUA de câteva zile, după uciderea lui George Floyd.

În imaginile surprinse de o cameră de corp a unuia dintre polițiști se vede cum oamenii legii scot cu forța dintr-o mașină doi tineri, un băiat și o fată, folosind un pistol cu electroșocuri, transmite CNN, citeayă observator.tv.

Polițiștii folosesc forța, deși tinerii nu au opus rezistență.

Acesta este unul dintre numeroasele incidente produse în Statele Unite, provocate de moartea lui George Floyd, ucis cu sânge rece de un polițist alb din Minneapolis.

Moartea bărbatului de culoare a antrenat un val de contestare, pătată de revolte şi jafuri reprimate cu violenţă de către poliţie.

#BREAKING: Bodycam video from the two @Atlanta_Police officers who pulled the Spelman and Morehouse college students out of their car Saturday night. Both cops were fired for excessive force the others will be on desk duty.#GeorgeFloyd #GeorgeFloydProtest #AtlantaProtest pic.twitter.com/6780h0Zayw