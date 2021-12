Momentul în care bărbatul de 39 de ani de la Băcioi a fost împuşcat chiar de vecinul său. Ce spun rudele (VIDEO)

Crimă terifiantă în comuna Băcioi. Un bărbat de 39 de ani a fost împuşcat de câteva ori chiar de vecinul său. Între cei doi s-ar fi iscat un conflict, iar făptașul a scos arma și a tras. Momentu a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată în preajmă. Vă atenționăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional.Din filmuleț se vede că ceilalți bărbați care au fost martorii crimei s-au panicat.Potrivit poliției, făptașul deținea arma ilegal.''Între el şi suspect s-a iscat un conflict, urmare la ce suspectul a scos o armă şi a efectuat 6 împușcături în direcția victimei, care în urma leziunilor a decedat până la sosirea ambulanței. Au fost depistate 4 plăgi provocate de împușcătură.'', a declarat Natalia Stati, ofițer de presă al Poliției Capitalei.Deşi poliţia afirmă că cei doi ar fi consumat băuturi alcoolice împreună, rudele victimei infirmă acest fapt. Mama bărbatului împușcat susține că știe cum s-ar fi întâmplat totul.''Cel mai mic era în beci cu câțiva băieţi, el o venit să bea cu ei. A băut cu ei și a ieșit. Tolea venea din deal cu maşina. Şi ei o ieşit aici la poartă. Şi nu ştiu ce a făcut lu Tolea, când o zis că pe Tolea l-o... El a scos arma şi o tras în Tolea şi apoi a împușcat încă de patru ori.''Ambii bărbaţi au familiei şi copii. Ucigașul are doi băieţi, iar victima un băiat de doi ani şi o fetiţă de doar trei anişori.''Dapoi e chiar aici şi mii fin, l-am botezat, i-am botezat toţi copiii.''''Acela avea ură pe Tolea, că de ce o făcut drumu ăsta, şi nu drumul celălalt unde se suie, şi de ce Tolea merge cu tractorul, are tractor de ăsta cu lopată, escavator.''Sătenii sunt nedumeriți şi şocaţi de cele întâmplate. Aceştia spun că cei doi bărbaţi se cunosc încă din copilărie.''Dacă nu era gospodar nu-şi creştea casa, nu-şi întreţinea familia. Munce, munce şi sâmbătă şi duminică.''''Vecini, au crescut împreună. Tragedie mare. Am rămas şocată. Au crescut în mahală, sunt vecini.''''Nu ştiu, nouă o vecină ne-a sunat şi ne-a spus că ceva se aude aici împuşcând, noi ne-am speriat, eu m-am suit pe balcon şi se auzea aici strigând, plânge mama lor.''Bărbatul este cercetat penal pentru omor și riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.