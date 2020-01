Momentul în care a erupt vulcanul Popocatépetl din Mexic, situat la doar câţiva zeci de kilometri de capitală (VIDEO)

Vulcanul Popocatépetl, din Mexic, a erupt joi, aruncând în aer o coloană de cenuşă şi roci ce s-a înălţat până la o altitudine de 3.000 de metri, anunţă b1.ro.

Popocatépetl este un vulcan activ situatiat la aproximativ 70 de kilometri de capitala ţării, Mexico City.

Potrivit rapoartelor actuale, nu există răniţi.

A spectacular timelapse video captures the moment where Popocatepetl starts to erupt again.



