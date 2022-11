Momentul exploziei care a distrus o parte din barajul hidrocentralei Kahovka de pe râul Nipru din Herson

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video care arată momentul exploziei care a distrus o parte din barajul hidrocentralei Kahovka de pe râul Nipru în regiunea Herson. Imaginile din satelit arată că explozia a afectat podul rutier al barajului.

Centrala nucleară Zaporojie folosește apa din lacul de acumulare al barajului de la Kahovka pentru răcirea reactoarelor. Conform CNN, lacul de acumulare conține 18 milioane de metri cubi de apă, citează digi24.ro.







In the #Kherson region, #Russian forces blew up part of the dam of the #Kakhovskaya hydroelectric power station.#Russia #StopRussia #RussianArmy #RussiaIsLosing pic.twitter.com/ox8uDMAApB