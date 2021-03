Momentul cu aterizarea comică a unui albatros regal. IMAGINILE AU DEVENIT VIRALE

O înregistrare surprinsă de camera de luat vederi a unei rezervaţii naturale din Noua Zeelandă în care apare un albatros regal aterizând cu ciocul înfipt în pământ a devenit virală, informează Reuters miercuri, potrivit Agerpres.

Videoclipul a fost vizionat de peste 660.000 de ori după ce a fost publicat sâmbătă, numeroşi utilizatori de pe Twitter aducând în discuţie experienţe similare petrecute la schi sau încercând să-şi imagineze gândurile din mintea albatrosului în acele momente.

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.



Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g