MOMENTE UNICE! Simona Halep, CAMPIOANĂ la Roland Garros, după un meci de legendă, alături de Sloane Stephens

Finală de mare spectacol la Roland Garros! Românca Simona Halep a învins-o fără drept de apel în finala feminină a Internaționalelor Franței pe Sloane Stephens din Statele Unite ale Americii.



Tenismena din Constanța a pierdut primul set cu 3-6, dar s-a impus autoritar în celelalte două, cu 6-4, 6-1.

"Vreau să vă mulțumesc tutoror. În ultimul ghem am simțit că nu mai pot respira. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Am încercat să nu se mai repete istoria de anul trecut. Mă bucur că s-a întâmplat la Paris, Parisul este un oraș special pentru mine. Este dificil să joc împotriva ei. După primul set am încercat să mă relaxez și să mă concentrez în continuare", a menţionat Halep.



Simona a cucerit primul său titlu de campioană la turneu de Mare Șlem, după ce, până în prezent, pierduse consecutiv 3 finale: în 2014 și 2017 tot la Roland Garros și în acest an la Australian Open.



Partida de pe Arena Philippe Chatrier de la Paris a durat două ore și 4 minute. Simona Halep este prima tenismenă din România care se impune la Roland Garros după 40 de ani. În 1978 Virginia Ruzici o învingea la Roland Garros pe sportiva iugoslavă Mima Jausovec din actuala Slovenie.



După victoria de la Internaționalele Franței, Simona Hașep, în vârstă de 26 de ani, va încasa o primă în valoare de 2 milioane 200 de mii de euro și va primi un bonus de 2000 de puncte WTA.

Halep a devenit, odată cu victoria din finala de la Roland Garros a 8-a jucătoare în Topul All Time al câștigurilor din sportul alb.