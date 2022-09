Momente înduioșătoare în Harkov. Un cimpanzeu fugar se întoarce la ZOO pe bicicletă și cu o haină de ploaie (VIDEO)

Momente înduioșătoare în orașul Harkov, Ucraina. Chichi, un cimpanzeu scăpat de la grădina zoologică din oraș, este convins să se întoarcă, după ce primește de la un angajat o haină de ploaie și o mare îmbrățișare. Drumul de întoarcere l-a făcut pe o bicicletă, însoțit de câțiva angajați de la grădina zoologică, scrie The Guardian, citează digi24.ro.

Cimpanzeul Chichi a evadat luni de la grădina zoologică din Harkov și a rătăcit minute bune pe străzile orașului. Însă nu singur. El a fost urmat de angajații grădinii zoologice care au încercat să îl convingă să se întoarcă.

După câteva picături de ploaie, Chichi a primit o jachetă de ploaie și o mare îmbrățișare de la unul din

angajați. În cele din urmă, cimpanzeul a fost urcat pe o bicicletă și s-a întors la adăpost. Directorul grădinii zoologice, Oleksiy Hryhoriev, a anunțat că animalul s-a întors în siguranță.

Harkov este unul dintre orașele din prima linie din Ucraina care se confruntă cu bombardamentele rusești. Parcul Feldman, fosta casă a lui Chichi, a fost lovit de un atac cu rachetă la începutul războiului, ucigând cel puțin șase voluntari și o sută de animale, potrivit proprietarului grădinii zoologice.

De asemenea, rachetele au lovit marți o clădire rezidențială din apropierea centrului orașului, ucigând cel puțin o persoană.





