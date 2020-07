Momente grele pentru Gheorghe Anton. Mijlocașul este izolat la Baku din cauza pandemiei de COVID-19

Fotbalistul moldovean Gheorghe Anton trece prin unele dintre cele mai dificile momente din viața lui. Mijlocașul legitimat la FC Zira este izolat la Baku din cauza pandemiei de COVID-19. În aceste condiții, el nu poate reveni în țară, chiar dacă Campionatul Azerbaidjanului a fost încheiat definitiv și jucătorii se află în vacanță.



"Când ești deprins cu un mod de viață mult mai activ, toată ziua ai antrenamente, ai diferite activități. Acum când te impun să stai toată ziua în casă, e foarte greu. Totodată, este o oportunitate bună de a sta cu fetița și soția. În timpul liber citesc", a spus fotbalistul, Gheorghe Anton.



Conform regulilor impuse de autoritățile din Azerbaidjan, fiecare persoană are dreptul să părăsească locuința doar pentru 2 ore într-o singură zi.



"Oricum ieșim cu băieții în aceste două ore, facem diferite jocuri: tenis, fotbal-tenis. Suntem în mișcare tot timpul", a spus fotbalistul, Gheorghe Anton.



În iarnă mijlocaşul a venit liber de contract la FC Zira după ce s-a despărţit de Sheriff Tiraspol. El a semnat un contract valabil până în iunie 2021.



"Echipa e bună. Am terminat campionatul la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 4, care duce în Europa League. Din cauza golaverajului nu am acces mai departe", a menţionat fotbalistul.

Acum în vârstă de 27 de ani, Gheorghe Anton este discipolul clubului Zimbru Chişinău, la care a fost legitimat până în 2017, când s-a transferat la Sheriff.



Fotbalistul originar din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești, a jucat 8 meciuri în tricoul echipei naționale a Republicii Moldova.