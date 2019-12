Momente emoţionante la Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, care a împlinit jumătate de secol de la înfiinţare

Şi-au îmbrățișat foştii colegi și profesori şi au depanat amintiri din anii de studenție. Momentele emoţionante au fost surprinse la Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, care a împlinit jumătate de secol de la înfiinţare.

Cu această ocazie, zeci de absolvenţi au revenit pe holurile instituţiei şi au participat la un concert aniversar. Pe scenă au urcat, bineînţeles, foştii studenţi ai colegiului, astăzi, mulţi dintre ei, nume sonore în lumea muzicii autohtone şi pe scena internaţională.



Uşile Colegiului de Muzică și Pedagogie au fost larg deschise pentru toţi absolvenţii instituţiei. Aceştia şi-au revăzut sălile de studiu, au cântat la instrumentele muzicale din clase şi chiar și-au amintit cum învăţau să dirijeze un cor în faţa oglinzii.



"Ne pregăteam pentru ore învăţând măsurile, de la două pătrimi, trei pătrimi, patru pătrimi. Şi, de fiecare dată, încercam să eliberăm mâinile ca să fie gesturile mai frumoase şi ne uitam în oglindă ca să fie şi mimica corespunzătoare", a menţionat Valeriu Mereuţă, fost elev al colegiului.



Copleşită de emoţii şi amintiri a fost şi Elena Nanieva, una dintre primele absolvente ale colegiului. În prezent, femeia este profesoară de pian: "În primul rând, le sunt recunoscătoare profesorilor. Ei ne-au oferit cunoştinţe, dar şi o parte din inima şi sufletul lor".



După ce au depănat amintiri, foştii elevi ai colegiului au mers la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", unde a fost organizat un concert aniversar. Printre oaspeţii de onoare a fost familia Ştefăneţ.



"Am emoţii, deoarece sunt prima promoţie. Am învăţat aici, am terminat aici, am trăit aici. Copii, Marcel aici a învăţat, Veaceslav, nepoţii", a spus Gheorghe Ştefăneţ, fost elev şi profesor al colegiului.



"Acest colegiu este pentru mine ca a doua casă, de aia şi am venit cu părinţii. Avem emoţii foarte mari, pozitive", a precizat Veaceslav Ştefăneţ, viorist.



Printre marii artiști care și-au început cariera la Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți este și interpretul de muzică populară Igor Rusu: "Acest colegiu frumos a dat ţării noastre şi nu numai ţării noastre, a dat atâtea talente, atâţia specialişti bine pregătiţi în acest colegiu. Vreau să-i urez să împlinească şi 100 şi 150 de ani. Căci avem nevoie de artă".



Tot aici a învățat să îmblânzească clapele şi renumitul acordeonist Oleg Antoci. Se împlinesc aproape trei decenii de când artistul a absolvit colegiul. '



"Sunt ceva ani de atunci, dar îmi amintesc cu mare plăcere de acei ani. Au fost unii dintre cei mai frumoşi ani din viaţa mea căci acolo a fost trecerea de la copilărie la adolescenţă", a spus Oleg Antoci.



Marii artişti sunt o sursă de inspiraţie pentru actualii studenţi ai colegiului:



"Sunt mândră că îmi fac studiile la acest colegiu, căci am multe oportunităţi de a pleca la diferite concursuri, atât în ţară, cât şi peste hotare. Nu demult ne-am întors de la un concurs din Piatra Neamţ, toţi am evoluat reuşit".



Cei care nu au ajuns să cânte pe marile scene, au devenit dascăli de valoare.



"Majoritatea absolvenţilor noştri, de altfel şi mândria noastră, practic sunt implicaţi în procesul învăţământului artistic în şcolile de artă din zona de nord a ţării", a precizat Vadim Vlas, directorul Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți.



În cei 50 de ani de activitate, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți a educat peste 30 de mii de studenți.