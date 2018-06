Momente dramatice într-un parc de distracţii: Şase oameni au căzut dintr-un carusel, de la o înălţime de zece metri (VIDEO)

Momente dramatice într-un parc de distracţii din statul american Florida. Şase oameni au fost răniţi după ce cabina în care se aflau s-a desprins. Câteva dintre victime au căzut în gol de la o înălţime de zece metri.



Pentru a scoate victimele din carusel au fost mobilizate mai multe echipaje de salvatori. Nu se cunoaşte, deocamdată, starea celor internaţi.

În urma incidentului, activitatea parcului de distracţii a fost sistată. Forţele de ordine au demarat o anchetă în acest caz.

UPDATE | Daytona Beach Fire Department says 10 riders rescued, 6 taken to hospital after roller coaster derails. (Video: @khicksucf) pic.twitter.com/QphZmBJHiv