Momente de panică pentru pasagerii unui zbor cu destinația Lisabona. 10 răniți, după ce avionul a intrat într-o zonă cu turbulențe (VIDEO)

10 oameni au fost răniți, după ce un avion care zbura între capitala Angolei și Lisabona a fost lovit de turbulențe. Incidentul a avut loc în momentul în care personalul de la bord servea masa, scrie digi24.ro.

Cărucioarele pline cu mâncare și băuturi au fost aruncate în aer și apoi au căzut peste pasageri. Imagini surprinse la scurt timp după producerea incidentului arată alimentele împrăștiate pe jos și chiar pete de mâncare și băutură pe tavan.

Situații de acest fel vor deveni mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, care afectează curenții de aer și le schimbă viteza la mare altitudine, spun experții.

Pilotul a declarat stare de urgență, iar o echipă medicală portugheză „a așteptat sosirea aeronavei pe aeroportul Humberto Delgado din Lisabona, pentru a oferi asistență pasagerilor”, relatează publicația Jornal de Angola.

