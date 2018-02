Momente de panică la bordul unei aeronave! Ușa avionului s-a desprins în timpul aterizării (VIDEO)

Un zbor al companiei Dana Air, cu destinația Lagos- Abuja, a întâmpinat probleme la aterizare, după ce ușa de urgență a aeronavei a căzut pe pistă.

Reprezentanții susțin că nu a existat o problemă tehnică, iar ușa nu putea cădea „fără a fi o consecință a efortului depus de un pasager sau de un însoțitor de zbor pentru a o deschide”.

Pasagerii îi contrazic pe reprezentanții companiei și spun că în timpul zborului s-a auzit o serie de zgomote din direcția ușii.

„În timpul zborului am auzit ca niște vibrații din direcția ușii. Atunci când am aterizat, am auzit un sunet puternic care semăna cu o explozie, urmată de un șuierat și de o briză. A fost îngrozitor. Însoțitorii de bord au încercat să susțină că noi, pasagerii, am tras de ușă, însă cu toții am negat. În plus, au încercat să ne oprească să facem fotografii”, a mărturisit Dapo Sanwo, potrivit BBC, citat de antena3.ro