Momente de groază pentru un bărbat, care a mâncat CÂRNĂCIORI cu "umplutură" neobişnuită: "Putea să-mi perforeze intestinele"

Un bărbat din Deva, România, a trecut prin momente dramatice, după ce a vrut să mănânce cârnăciori cu "adaos" de metal, informează a1.ro.

Bărbatul a povestit, prin intermediul unei rețele de socializare, că a mâncat cu poftă cârnăciorii din farfurie, însă la un moment dat a avut parte de o surpriză teribilă, întrucât în aceștia a găsit o bucată de metal.

”Bunica mi-a cumpărat virsli (tip de cârnăciori) de la magazinul de pe colț de la Miorița, din Deva. Am găsit în ei o bucată de metal. Am mai tăiat o bucată din ei și am găsit pata asta de sânge/colorant, nu îmi dau seama ce este. Puteam să înghit acea bucată de metal și ar fi putut să îmi perforeze intestinele”, a declarat bărbatul.

Hunedoreanul a depus plângere la Protecția Consumatorilor.