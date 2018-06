MOMENTE DE GROAZĂ pentru locuitorii din Kiev. Aceștia sunt loviţi sau ciupiţi de ciori

Situaţie neobişnuită în capitala Ucrainei: unii locuitori din Kiev se plâng că sunt atacaţi de... ciori. Oamenii susţin că au fost ciupiţi sau loviţi violent cu aripile. Ornitologii susţin că păsările atacă, de obicei, atunci când sesizează un pericol sau se răzbună pentru o agresiune mai veche.

Acest bărbat a fost atacat în timp ce se afla pe o bancă în parc.



"Lovitura a fost destul de puternică. S-a îndreptat cu viteză spre capul meu şi m-a lovit cu aripile. Am început să mă apăr cu mâinile. După asta, nu a zburat prea departe. S-a oprit pe un stâlp."



Locuitorii capitalei ucrainene spun că păsările le trezesc frică şi când le aud, darămite când simt ciocurile sau ghearele ciorilor.



"Am ieşit până la magazin şi dintr-o dată am simţit o lovitură în cap. Când m-am întors - o cioară. Nimeni nu era în apropiere."



În timp ce unii oameni se tem să nu fie agresaţi de ciori, alţii le aleg ca animale de companie. Este şi cazul Mariei, care l-a adoptat pe Hamlet acum 11 ani, când căzuse dintr-un cuib. Ucraineanca este de părere că aceste păsări au puteri supranaturale şi pot prevesti anumite lucruri.



"Ele pot fi dresate şi se supun doar unui singur maestru. Dacă sunt neglijate, atunci pot cădea în depresie."



Se estimează că în Ucraina trăiesc aproximativ un milion de ciori, dintre care peste 100 de mii doar în Kiev.