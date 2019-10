Momente de groază la bordul unui avion, după ce motorul s-a defectat în aer. Pasagerii au început să se roage (VIDEO)

Momente de groază la bordul unui avion, după ce motorul avionului s-a defectat în aer, la puțin timp după ce a decolat din Republica Dominicană, scrie b1.ro.

Aeronava a început să aibă probleme la puțin timp după ce a decolat din capitala Santo Domingo către Miami.

Avionul a aterizat forțat în Republica Dominicană ca motorul să fie reparat, operațiune care a durat peste şapte ore.

În cele din urmă, compania le-a pus la dispoziție pasagerilor o altă aeronavă care i-a dus la Miami, transmite mirror.co.uk.

Passengers pray and swig whisky as Swift Air 737 makes emergency landing in the Dominican Republic. https://t.co/AEmINMsPgm pic.twitter.com/XRKkzHQ8J1