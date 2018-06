MOMENTE DE GROAZĂ în Râşcani. I-a pus cuţitul la gât şi i-a cerut să nu mai deschidă uşa apartamentului

Scandal cu bătăi şi cuţite într-un apartament din sectorul Râşcani al Capitalei. Un bărbat de 33 de ani l-a ameninţat cu cuţitul pe proprietarului locuinţei şi l-a rănit pe un oaspete. Agresorul a intrat în apartament, după ce a bătut la uşă şi le-a cerut victimelor să-i permită să înnopteze.

"Iată, o tăietură aici, alta aici. El a încuiat ușa și nu ne permitea să ieșim. L-am rugat să înceteze. Am început să ne batem. L-am împins, iar el nu a aşteptat mult și m-a tăiat", a mărturisit oaspetele rănit.

Proprietarul apartamentului spune că îl vede a doua oară în viață pe agresor și că a vrut să-l ajute:

"Nu m-am așteptat să facă așa ceva."

"El l-a primit pe noapte să doarmă. Dar el a luat cuțitul și i l-a pus la gâtul proprietarului și i-a zis că dacă mai deschide ușa la apartament, el îl taie. Oaspetele proprietarului a încercat să-l apere, dar acesta l-a tăiat."

La sosirea polițiștilor Batalionului de Reacționare Operativă, scandalagiul s-a enervat și mai tare şi a refuzat să se supună indicațiilor.

"Deplasându-ne la fața locului am fost întâmpinați de către mai mulți vecini. Aceștia ne-au comunicat că în apartament o persoană. Ușa am deschis-o cu ajutorul vecinilor. Am intrat în apartament și am imobilizat suspectul", a declarat poliţistul.

Suspectul a fost escortat la Inspectoratul de Poliție Râșcani pentru audieri, dar a fost eliberat la scurt timp, deoarece proprietarul apartamentului au refuzat să depună plângere.

Nu este prima dată când bărbatul are probleme cu legea.

Săptămâna trecută el a fost prins de polițiștii Batalionului de Reacționare Operativă în momentul în care spărgea geamul unui maxi - taxi și încerca să sustragă mai multe bunuri din microbuz.