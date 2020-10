Momente ciudate în direct la TV. Mike Tyson, incoerent, într-unul dintre cele mai bizare interviuri. (VIDEO)

"Iron Mike" a fost protagonistul unui interviu la celebra emisiune Good Morning Britain. Piers Morgan şi Susanna Reid se aflau în studioul de la Londra, în timp ce Mike Tyson a intrat în direct prin videoconferinţă, din Los Angeles.

Au urmat momente bizare, în care fostul campion mondial a părut incoerent. Ulterior, Tyson a oferit o explicaţie, pe reţelele sociale, scrie digisport.ro

"Salut, Pers Morgan, GMB, Susanna Reid şi Marea Britanie. Am încercat să stau treaz până târziu pentru interviu, dar am adormit şi, ca un leu, sunt greu de trezit odată ce am adormit. Mă antrenez din greu şi mă culc devreme. Nu am avut monitor, deci nu v-am putut vedea şi am uitat să mă uit la cameră.", a scris Mike Tyson pe Twitter.

După mai multe amânări, a rămas stabilit ca pe 28 noiembrie să aibă loc marele meci dintre Mike Tyson şi Roy Jones Junior, unul dintre cei mai tehnici și spectaculoși boxeri din istorie.

Supranumit "cel mai rău om al planetei", Tyson va lupta într-un meci de 8 runde, în California, sub egida California State Athletic Comission.

Roy Jones Junior, în vârstă de 51 de ani, a fost campion mondial la categoriile mijlocie, supermijlocie, semigrea și grea. Ultima dată, americanul a luptat în februarie 2018, când l-a învins pe Scott Sigmon, însă a continuat să se antreneze constant. Roy Jones Junior are în palmares 66 de victorii, dintre care 47 prin KO și 9 înfrângeri.

Mike Tyson a urcat ultima dată în ring în 2005, când a pierdut în fața lui Kevin McBride. Tyson deține recordul pentru cel mai tânăr campion mondial din istoria categoriei regină, în 1986, când avea 20 de ani.

"Iron" Mike are în palmares 50 de victorii, dintre care 44 obținute înainte de limită și 6 înfrângeri.