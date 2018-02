MOMENT VIRAL! Ce a făcut Pink înainte de a interpreta imnul naţional al SUA (VIDEO)

Un moment inedit s-a petrecut înaintea marelui meci, atunci când celebra Pink a interpretat imnul naţional al SUA. Cântăreaţa a fost surprinsă cum îşi scoate din gură ceva ce pare a fi o gumă de mestecat, înainte de a intona imnul.

Imaginile au stârnit diferite reacţii pe reţelele de socializare, însă nu puţini au fost cei care i-au luat apărarea solistei.

Aceeaşi explicaţie a fost oferită de mai mulţi internauţi: Pink nu şi-a scuipat guma, ci un drops pe care îl luase deoarece încă nu era complet refăcută după o răceală care i-a dat bătăi de cap în ultimele zile, scrie digisport.ro.

Tabloidele din străinătate nu au ratat ocazia de a o arăta cu degetul pe Pink pentru gestul "pe care l-a văzut o lume întreagă". Pink a venit mai târziu cu explicaţia, pe reţelele de socializare: "Era o pastilă pentru gât".

When you have a national anthem to sing but also forgot about your gum pic.twitter.com/QLO2opMJlC