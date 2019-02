Moment istoric în Thailanda. Sora regelui candidează la funcţia de premier

scrie agerpres.ro. Nominalizarea sa vine din partea Thai Raksa Chart, partidul fondat de aliaţii fostului premier Thaksin Shinawatra, şi reprezintă o mişcare neaşteptată, ce zguduie scena politică thailandeză, blocată de junta militară la putere. Prinţesa devine astfel principalul contracandidat al şefului juntei militare. Candidatura unui membru al familiei regale la o funcţie în stat reprezintă o premieră în istoria Thailandei.Ubolratana, în vârstă de 67 de ani, şi-a pierdut titlul de prinţesă ca urmare a căsătoriei cu un cetăţean american în 1972, de care a divorţat în 1998. A revenit în Thailanda la trei ani după divorţ şi, în pofida faptului că nu şi-a recăpătat titlul, poporul o priveşte şi o tratează ca pe un membru al familie regale. Ea este o apropiată a fostului premier Shinawatra, un reformator aflat în prezent în exil, considerat de vechea gardă a palatului regal şi de militari drept o ameninţare.Născută la Lausanne, sportivă de performanţă, cu studii în SUA, cântăreaţă şi actriţă, prinţesa şi-a creat imaginea unei persoane rebele. Ea nu şi-a manifestat până în prezent interesul faţă de politică, preferând să reprezinte cinematograful thailandez la diverse festivaluri internaţionale. Ubolratana a apărut în două filme, dintre care pelicula 'Where the Miracle Happens', lansată în 2008, a fost selectată la Festivalul de la Cannes.Candidatura sa, care nu ar fi fost posibilă fără consimţământul palatului, marchează o ruptură fără precedent cu vechea gardă din epoca fostului rege, Bhumibol. Actualul rege, fratele ei, Maha Vajiralongkorn, care urmează să fie încoronat la începutul lunii mai, a început o reformare a instituţiilor monarhice după moartea tatălui său în 2016, luând prin surprindere observatorii vieţii politice din Thailanda, care îl percepeau ca pe un monarh neimplicat.De la începutul anilor 2000, Thailanda a experimentat mai mult de un deceniu de instabilitate politică, în care ţara a fost scena unor tensiuni puternice între "cămăşile roşii" (reformatori, susţinători ai lui Shinawatra) şi "cămăşile galbene" (conservatori ultra-regalişti, generali), care a condus la două lovituri de stat militare în 2006 şi 2014.