Moment istoric în la hotar cu România. Podul Leova-Bumbăta a fost dat în exploatare

Moment istoric în la hotar cu România. Podul de pontoane de la Leova-Bumbăta a fost inaugurat. Acesta reprezintă o soluție pe timp de criză necesară pentru a conecta Moldova și Uniunea Europeană, dar și pentru a sprijini Ucraina să își transporte mărfurile.

Podul a fost dat în exploatare în cadrul unui eveniment solemn la care a participat ministrul de Interne, Ana Revenco și omologul său român, care și-au manifestat încrederea că punerea în funcțiune a acestui pod va impulsiona relațiile comerciale dintre cele două părți.

”Este important să oferim o mobilate mai bună și servicii de calitate cetățenilor. Au trecut 13 ani de la darea în exploatare a ultimului punct de trecere a frontierei dintre Moldova și România, iar astăzi deschidem o poartă spre Europa.”, a declarat ministra de Interne, Ana Revenco.

”Am reușit în mai puțin de un an să construim de la zero și să deschidem un punct de trecere a frontierei. Am reușit să oferim o alternativă reală punctului de trecere de la Albița.”, a spus ministrul român Lucian Bode.

Pentru început, podul va fi deschis traficului de persoane, traficului rutier și vehiculelor ce nu depășesc 3,5 tone. El va putea fi traversat în intervalul 08:00-20:00.