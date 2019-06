MOMENT ISTORIC: Donald Trump și Kim Jong-un şi-au dat mâna la frontiera dintre cele două Corei (VIDEO)

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, s-au întâlnit în zona demilitarizată, aflată la frontiera dintre cele două Corei. Liderii de stat şi-au dat mâna la graniţă, apoi au păşit împreună pe pământ nord coreean.



Acest moment este istoric întrucât Trump este primul preşedinte al Statelor Unite care a pus piciorul în Coreea de Nord. Totul se întâmplă într-un moment de tensiune dintre cele două ţări cauzat de negocierile eşuate de la summitul de acum patru luni din Vietnam.

Iniţiativa întrevederii în Coreea de Nord a venit din partea preşedintelui american.

Peste tot, liderul de la Casa Albă este însoţit de omologul său sud-coreean, Moon Jae-in. Aceasta este a treia întâlnire dintre Kim Jong-Un şi Donald Trump.

