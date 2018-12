MOMENT EMOŢIONANT şi MAGIC! Şi-a cerut iubita în căsătorie, în pași de dans, la un Târg de Crăciun din Capitală

A spus DA chiar în seara de Crăciun pe stil nou. Doi tineri din Capitală s-au logodit la Târgul de Crăciun din faţa Teatrului de Operă şi Balet "Maria Bieşu". Cererea în căsătorie a fost făcută în paşi de dans, în contextul în care tinerii s-au cunoscut la o şcoală de dans. Acum, cei doi îndrăgostiţi îşi fac planuri de nuntă.



Dansatori cu o coreografie bine pusă la punct şi melodia "Marry Me". Aceştia au fost complicii lui Dumitru Şelaru în vârstă de 21 de ani, care sub forma unui flashmob a cerut-o de soţie pe cea alături de care vrea să-şi petreacă tot restul vieţii.



"S-a format o familie nouă. Extraordinar."



Tânărul spune că a pregătit totul minuţios, iar în momentul cererii emoţiile l-au copleşit. Dar nu a aşteptat un alt răspuns decât un DA ferm.



" - Când jucaţi nunta ? - Când va spune soţia", a spus Dumitru Şelaru, viitor soț.



Viitoarea mireasă, în vârstă de 23 de ani, spune că a aşteptat acest moment, dar nu a crezut că se va întâmpla astfel.



"Vedeam că în ultimele zile cam îşi făcea griji se tot pregătea de ceva, dar nu m-am aşteptat la aşa ceva. Şi normal că nu m-am aşteptat că va fi în public, mă gândeam că va fi acasă în familie la masă sau în restaurant, dar nu aşa de frumos", a zis Tatiana Cebotari, viitoare mireasă.



Deşi formează un cuplu de doar jumătate de an, tinerii susţin că pasul pe care l-au făcut nu a fost unul grăbit.



"Dacă într-adevăr iubeşti nu este nici un motiv să aştepţi", a declarat Dumitru Şelaru, viitor soț.



Pregătirile pentru cerere au fost coordonate cu familia tânărului, care spune că este încântată de noul membru.



"Ei au hotărât noi îi susţinem. Se iubesc. Îi vom ajuta cu tot ce putem. Le dorim un drum bun în viaţă", a declarat Victoria Şelaru, mama tânărului.



"Fratele meu mult timp a căutat o idee ingenioasă pentru că ea merită asta", a zis Alina Şelaru, sora lodnicului.



Vizitatorii târgului au rămas impresionaţi de cererea în căsătorie inedită.



"Foarte frumos a fost o surpriză frumoasă pentru domnişoară şi emoţii mari pentru băiat."



"Foarte bine a fost, băiatul foarte entuziasmat. O idee minunată în timpul dansului de Crăciun. Băiatul e bravo. "



Dumitru şi Tatiana îşi vor uni destinele în anul care vine.