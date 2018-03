Moment de reculegere în Parlament. Deputații au comemorat victimele incendiului din Kemerovo

Şedinţa de astăzi a Parlamentului a început cu un moment de reculegere în memoria victimelor incendiului de proporţii din oraşul Kemerovo, Rusia. Propunerea a venit din partea preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu.

"Toți am fost marcați de un eveniment nefericit şi tragic care a avut loc în Rusia. Probabil mulți am citit, mai ales pe rețelele de socializare sau în presă, despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Mulți cu greu am reușit să citim până la capăt acele articole”, a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.



Amintim că, 64 de oameni, printre care 41 de copii, au murit în urma incendiului de la centrul comercial ”Zimniaia Vișnia” din Kemerovo. Alți 79 de oameni au fost răniți, dintre care 12 sunt încă internați în spital.

Până acum, au fost identificate 27 de cadavre, dintre care 14 au fost înhumate. Rămășițele celorlalte victime au fost trimise la Moscova pentru expertiză. Autoritățile ruse au deschis o anchetă în acest caz. Cinci oameni sunt figuranți ai dosarului.

Managerul centrului comercial a fost ieri plasat în arest preventiv pentru două luni.