MOMENT AMUZANT în timpul unei slujbe religioase, transmisă online de un preot (VIDEO)

O slujbă religioasă transmisă online de un preot britanic a avut parte de un moment amuzant. O pisică s-a aventurat între picioarele clericului și a dispărut în roba sa, informează CNN, citează digi24.ro.

Robert Willis a fost nevoit să își oprească discursul, după ce pisica a intrat în cadru și apoi în robă. Clipul video care surprinde momentul s-a viralizat pe internet, după ce a fost postat chiar de Catedrala Canterbury.



"Pisica Leo face iar necazuri. Ați observat acest moment în rugăciunea de săptămâna trecută?", scrie în mesajul postat de contul de Twitter al Catedralei Canterbury.

Starea de izolare impusă în Marea Britanie a obligat bisericile din toată țară să recurgă la slujbele transmise în mediul online. Aceasta nu este singura apariție a motanului Leo pe conturile catedralei de pe rețelele de socializare.

Luna trecută, pe contul Catedralei Canterbury a apărut o imagine cu Robert Willis pregătindu-se de o nouă slujbă alături de Leo.

Leo the cat has been getting up to mischief again! Did you spot this moment in Morning Prayer last week? #Caturday pic.twitter.com/xZXDsAQxWW