"Molnupiravir", aprobat pentru tratarea COVID-19. Antiviralul va fi compensat de către stat, în baza reţetei medicului de familie

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a aprobat preparatul "Molnupiravir" pentru tratarea pacienţilor cu forme medii şi uşoare de COVID-19. Potrivit responsabililor, deocamdată, medicamentul poate fi procurat la o singură reţea de farmacii, întrucât a fost importat în regim de urgenţă, iar preţul acestuia variază între 900 şi o mie de lei. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii dau asigurări că antiviralul va fi compensat de către stat, în baza reţetei medicului de familie.Potrivit Directorului Agenţiei Medicamentului, Dragoş Guţu, până acum preparatul a fost importat doar de doi agenţi economici.''Noi la ora actuală avem Molnupiravir produs de doi doi producători diferiţi. Aceştia au primit luna trecută autorizaţia de importa ca produs neautorizat, reişind din starea de pandemie.'', a declarat Dragoș Guțu, directorul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.Am mers cu o cameră ascunsă în mai multe reţele de farmacii din Capitală, pentru a afla cât costă acest medicament.''- Bună ziua. Spuneţi-mi vă rog Molnupiravir aveţi?- Am înţeles ce doriţi, dar nu-l avem. Eu am înţeles că el costă 900 şi ceva de lei.''După mai multe încercări, am găsit antiviralul într-o singură reţea de farmacii. Preţul unei cutii cu 40 capsule depăşeşete o mie de lei.''Moldupiravir aveţi?- Avem.- Care este preţul şi de câte doze aveţi?- 1031.90 de bani, doza de 200 de mg, asta o pastilă 4 ori pe zi.''În lista medicamentelor înregistrate în Monitorul Oficial, preparatul are un preţ de achiziţie de 177 de lei şi 38 de bani pentru o cutie de 10 capsule, iar pentru 40 de capsule costul este de 709 lei şi 38 de bani. Precizăm că preţul este aprobat fără TVA.Locuitorii Capitalei spun că în caz de necesitate vor procura medicamentul, însă doar la prescripţia medicului.''Am auzit la televizor, însă nu am întrebat în farmacie. Dacă medicul o să-mi spună o să-l cumpăr. Eu numai la indicaţia lui fac totul.''''Dacă o să-mi trebuiască o să-l cumpăr. O să întrebăm farmacistul, medicul de familie.- Dacă va avea un preţ mai scump.- Nuştiu aşa de scump costă, dar oricum până nu o să ne spună medicul nu o să-l luăm.''''Am înţeles că este. Trebuie de consultat cu medicul şi dacă va fi nevoie o să-l cumpărăm.''Potrivit specialiştilor, Molnupiravir poate fi administrat doar la adulţi. Acesta trebuie administrat în decurs de cinci zile de la debutul simptomelor pentru un rezultat mai eficient.