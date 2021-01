"Moldsilva" a suspendat contractul cu antreprenorul care a luat în arendă 40 de hectare din pădurea Durleşti şi a turnat beton printre copaci. Şeful Agenţiei spune că antreprenorul a defrişat ilegal mai mulţi copaci şi s-a abătut de la proiect. Totuşi, contractul va putea fi reziliat doar dacă experţii vor demonstra că agentul economic are în plan să ridice construcţii capitale şi nu uşor-demontabile."Peisajul este unul dezolant. S-au tăiat 12 copaci şi în locul lor, în mijlocul pădurii, s-a turnat beton. Ultimul cuvânt îl vor avea experţii de la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică. Dacă va ieşi la iveală că aceste construcţii sunt capitale, atunci contractul va fi reziliat, iar agentul economic va fi obligat să demoleze structurile din beton. "Cele 40 de hectare au fost luate în arendă în 2016, cu intenţia de a construi căsuţe de odihnă. Au dat alarma oamenii care locuiesc în preajmă, când au văzut că betonierele intră în pădure. Între timp, au ieşit la iveală mai multe nereguli."Am stabilit că Agenţia "Moldosilva" nu posedă o parte din acte. Nu cunosc de ce, urmează să fie luate explicaţii de la angajaţii care lucrează de mai mult timp. Aşteptăm arendajul să se prezinte. Nu putem da de dumnealui, a fost contactat de nenumărate ori pentru a prezenta toate actele în formă originală.Administratorul companiei care a arendat 40 de hectare de teren în pădurea Durleşti a refuzat să ne ofere un comentariu la subiect, a declarat Constantin Boboc, şeful Direcţiei Juridice a Agenţeii "Moldsilva".Până în prezent, "Moldsilva" a încheiat 376 de contracte de arendă a pădurii, majoritatea dintre care prevăd construcţia bazelor de odihnă, cu foişoare şi căsuţe din lemn, uşor demontabile. Agenţia anunţă că a început revizuirea tuturor contractelor, iar la o treime dintre ele s-au constat nereguli. 25 de dosare deja au ajuns pe masa oamenilor legii."Practic la fiecare al treilea contract, domnul Constantin este nevoit să se întâlnească cu proprietarii. Iaca, am chemati 10 proprietari şi dintre ei, trei, patru sunt de acord. Restul, vă dăm în judecată.", a declarat Dumitru Cojocaru, directorul Agenţiei „Moldsilva".Luarea în arendă a pădurilor a devenit posibilă în 2008, printr-o hotărâre de Guvern, suspendată ulterior în 2012. Deşi legea permitea doar construcţia unor căsuţe uşor demontabile, în realitate în păduri au apărut adevărate construcţii împrejmuite de garduri."Părerea mea este că aceste şase hectare sunt pierdute. Aici nu se mai regenerează pădurea. Asta e tot.", a declarat Sergiu Cavaliuc, directorul Întreprinderii Silvo-Cinecetică din Străşeni.În Ocolul Silvic Căpriana un agent economic a arendat 6 hectare pentru construcţia unei baze de odihnă."În acest sector sunt construite din 12 case, conform schiţei de proiect, doar şapte. Şi alta este problema că aceste case sunt cu abateri de la dimensiunile stabilite în contract şi în schiţa de proiect. - Sunt mai mari? - Da.", a declarat Sergiu Chihai, inginer-şef în silvicultură la Întreprinderea Silvo-Cinecetică din Străşeni.Responsabilii s-au autosesizat, au făcut verificări şi au calculat daunele aduse."Au fost întocmite 11 procese verbale. Prejudiciul adus statului este de 58 de mii de lei. Până acum, sumele au fost achitate benevol, cu excepţia unui prejudiciu de 13 mii 500 de lei."Contactat pentru o reacţie, antreprenorul recunoaşte că au fost admise încălcări, dar respinge acuzaţiile că ar fi fost depăşită suprafaţa indicată de 60 de metri pătraţi pentru o căsuţă. Acesta a promis însă că le va măsura încă o dată şi dacă abaterile se vor adeveri, le va corecta. Omul de afaceri a cerut să nu-i fie făcut public numele.Moldova este acoperită de păduri în proporţie de nici 13 la sută. 0,6 la sută din suprafeţe sunt privatizate. Potrivit Moldsilva, deşi cifra este una mică,fondul forestier, proprietate privată, este în continuă creştere. Chiria pentru un hectar de pădure costă aproximativ 19 mii de lei pe an.