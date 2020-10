MOLDOVENILOR NU LE PLACE VARZA: În acest an, un kilogram de varză costă în jur de 2 lei

Cererea pentru varză scade de la an la an, iar agricultorii se plâng că sunt nevoiţi fie să-şi lase producţia pe câmp, fie să o vândă la prețuri de nimic. În acest an, un kilogram de varză costă aproximativ 2 lei, cu un leu mai puţin decât anul trecut.Ghenadie Zmeu din localitatea Roşcani, raionul Anenii Noi cultivă legume de mai bine de 20 de ani. Agricultorul spune că şi-a redus cu aproape două hectare suprafaţa pentru varză, deoarece a scăzut considerabil cererea pe piaţă."Anume din cauza pandemiei şi secetei cheltuielile au crescut la hectar şi cererea de cumpărare e mai mică anul acesta. Dacă înainte noi plantam undeva în jur la 3,4 hectare de varză în prezent noi am micşorat suprafeţele până la un hectar jumate, două. "Mai mult, cheltuielile de producţie au crescut şi din cauza preţurilor derizorii."Ca oamenii să fie interesaţi noi special mai scădem din preţ. Dacă să socotim după sine cost, sinecostul unui kg de varză pe noi ne costă un leu."Ghenadie Zmeu spune că, din lipsă de cumpărători, riscă să piardă aproximativ 60 de tone de varză.Nutriționistul Sergiu Munteanu susţine că varza este un aliment bogat în fibre şi vitamine. Însă, în ultimii ani, această legumă a fost înlocuită cu broccoli, varza pekin sau salata iceberg."Dacă hrănim bacteriile, dacă folosim des varza, înseamnă că nouă bacteriile ne dau vitamine din toate grupul B care se sintetizează şi vitamina K. Varza murată pe perioada rece a anului, când nu avem acces la legume şi fructe proaspete este o sursă foarte bună de vitamina C."Varza murată este eficientă şi în combaterea anemiei, fiind bogată în minerale precum magneziu, potasiu şi iod.