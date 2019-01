Moldovenii vor plăti MAI MULT pentru vacanţele LA MARE. Cele TREI destinaţii turistice preferate şi-au scumpit ofertele în 2019

Anul acesta, moldovenii vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunare pentru vacanţele pe litoral.

Foile de odihnă pentru top trei destinaţii preferate de turiştii noştri: Turcia, Bulgaria şi Grecia s-au scumpit în unele cazuri şi cu câteva sute de euro.

Potrivit reprezentanţilor Agenţiilor de Turism motivul este suprasolicitarea, iar hotelierii au decis că este momentul potrivit să umble la preţuri, ca să mai câştige nişte bani.

Dacă anul trecut, cu 350 de euro, turiştii îşi puteau cumpăra un pachet turistic în Turcia cu: zbor, hotel de 3 stele tip all inclusive, anul acesta pentru aceeaşi ofertă moldovenii vor plăti cu 50 de euro mai mult. Majoritatea ofertanţilor din această destinaţie şi-au majorat preţurile cu până la 20%. Cel mai mult vor simţi scumpirea familiile cu copii.



"Pentru că dacă anii trecuţi ei plecau cu 1500 de euro pentru doi adulţi şi doi copii, anul acesta preţul ajunge la aproape două mii de euro", a spus Artiom Neaga, manager agenţie de turism.



Şi bulgarii au piperat preţurile, cu 15 la sută mai mult. În aceeaşi perioadă a anului trecut, odihna pe litoralul Bulgariei într-un hotel de 3 stele, cu totul inclus şi transport cu autocarul, se cumpăra cu 180 de euro. Anul acesta, însă, aceeaşi ofertă costă nu mai puţin de 220 de euro.



" Au ridicat preţurile pentru acelaşi motiv - suprasolicitarea. Plus cheltuielile pentru transport, întreţinerea hotelului cresc şi respectiv cresc uşor preţurile şi la oferte", a mai adăugat Neaga.



Grecii ca şi bulgarii au majorat preţurile cu până la 15 %, însă doar pentru ofertele cu zbor. Potrivit operatorilor de turism, dacă anul trecut pe insula Creta moldovenii zburau şi se cazau ulterior în hotel de 4 stele, de tip all inclusive, cu 350 de euro pentru o persoană, anul acesta pentru aceleaşi condiţii vor achita cu peste 40 de euro mai mult.



"Ce ţine de Grecia cu autocar la fel sunt majorări, însă nu atât de evidente. De exemplu unele au rămas stabile, anume dacă se face rezervarea din timp", a comunicat Mariana Grăjdieru, manager agenţie de turism.



Majorările de până la câteva sute de euro, pentru vacanţe, îi pun în gardă pe moldoveni. În timp ce unii spun că cel mai probabil nu vor vedea marea în acest an, alţii spun că vor economisi la negru ca să ajungă pe litoral.

Iată ce spun oamenii la acest subiect:



"Se lipsesc de alte cheltuieli, ca să-şi asume cheltuială de vară în Turcia şi Bulgaria".



"Mai bine să nu mă limitez la ceva decât să merg într-o călătorie".



"Este foarte greu pentru un moldovean cu un salariu de 3 mii de lei să plece peste hotare. El trebuie să dea un salariu ca să plece în Europa".



Operatorii de turism susţin că din aprilie, ofertele pentru Turcia, Bulgaria şi Grecia s-ar putea scumpi cu până la 40 de procente. Aşa că îi sfătuie pe moldoveni să-şi rezerve vacanţa din timp, pentru a profita de reduceri.