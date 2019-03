Moldovenii vor dinţi mai ALBI. Cât costă o procedură de albire clinică

foto: publika.md

Primăvara, tot mai mulţi moldoveni bat la uşile stomatologilor pentru albirea dinţilor. Potrivit specialiştilor, lunar, un medic dentist efectuează cel puţin 20 de astfel de proceduri. Preţul depinde de tehnologia aleasă și de numărul de ședințe necesare.



Una dintre metode constă în aplicarea unui gel special, o intervenţie inofensivă care are efecte timp de câţiva ani. Preţul pentru o singură şedinţă poate ajunge până la 2.000 de lei.



„Cei mai mulți solicitanți de albire a dinților totuși sunt femeile, pentru că femeilor le place să arate bine din cap până în picioare dar zâmbetul nu este o excepție.”



Această femeie spune că şi-a făcut şi în trecut astfel de proceduri.



„Sunt la a doua albire dentară, prima a fost anul trecut și mi-a plăcut foarte mult efectul și am decis să revin. Am obținut una dintre cele mai albe nuanțe naturale și asta este foarte îmbucurător.”



Specialiştii au soluţii şi pentru cei care îşi doresc un efect mai rapid la un preţ mai mic. Într-un salon specializat, o astfel de procedură costă în medie 450 de lei, dar efectul dispare după şase luni.



„Noi facem o albire cosmetică, deci este inofensivă și se deosebește foarte mult de albirile stomatologice. Este o albire rapidă, obținem rezultate în 30, 40 de minute. Pentru procedură utilizăm o lampă led și gelul cu peroxid de carbamidă.”



„Aceasta e a doua procedură pe care o fac. Efectul este vizibil și desigur fiecare fată își dorește să aibă un zâmbet frumos cu dinți albi, din acest motiv și sunt aici.”



Farmaciştii spun că la mare căutare sunt şi aparatele de albire a dinţilor în condiţii casnice. Dispozitivul LED se aplică pe dinţi şi poate fi folosit zilnic. Preţul e de aproximativ 300 de lei.



"Dacă vorbim despre activatorul LED, efectul se vede chiar în trei zile. Pentru asta trebuie de aplicat pe LED un strat subţire de gel, se ţine în gură zece minute după care se periază dinţii. Asta tot dimineaţa şi seara, se folosesc fără întrerupere o pastă de zi cu zi."



Medicii nu recomandă astfel de proceduri de albire minorilor şi femeilor gravide.