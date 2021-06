Ministerul Sănătăţii anunţă că, în câteva săptămâni, moldovenii vaccinaţi vor putea descărca certificatul de imunizare în varianta digitală. Acest lucru va fi posibil de pe site-ul vaccinare.gov.md. Până atunci persoanele imunizate vor primi certificatul doar pe suport de hârtie. Astfel, autorităţile se pregătesc pentru ca ţara noastră să se poată alătura portalului european de verificare a certificatelor de imunizare, care va fi lansat din întâi iulie în Uniunea Europeană.DENIS CERNELEA, secretar de stat Ministerul Sănătăţii:"Certificatul digital în principiu are toate variabilele,, tipul de vaccin, seria, QR codul pentru a verifica veridicitatea acestuia."Responsabilii susţin că, cel mai probabil, din întâi iulie am putea descărca certificatele digitale de imunizare. Odată cu acest pas, autorităţile pregătesc o decizie conform căreia accesul la diferite evenimente publice, cinema sau teatru s-ar permite în baza certificatului digital de vaccinare.DENIS CERNELEA, secretar de stat Ministerul Sănătăţii:"Astfel, îi îndemnăm pe toţi cât mai curând să se vaccineze să nu aştepte un careva tip de vaccin, toate sunt atât sigure cât şi eficiente."Ministerul Sănătăţii susţine că în urma discuţiilor din ultimele trei săptămâni cu oficialii europeni, cei din urmă au declarat că certificatele de imunizare emise de ţara noastră corespund paşapoartelor verzi de imunizare eliberate de europeni. Prin urmare, autorităţile aşteaptă un răspuns oficial al europenilor când ne-am putea alătura portalului de verificare a certificatelor de imunizare, care tehnic ne-ar permite libera circulaţie în ţările membre UE. Însă, deocamdată, o decizie oficială în acest sens nu a fost emisă de Uniunea Europeană.