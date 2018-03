Moldovenii, ţinta mai multor apeluri capcană din străinătate! Nu răspundeţi şi nu sunaţi înapoi

foto: antena3.ro

Moldovenii au ajuns ţinta unor apeluri capcană din străinătate, în special din Africa. Victimele riscă să piardă până la 1700 de lei doar dacă au răspuns la sunet sau au revenit cu un apel. Irina Caliman, o tânără din Chişinău, povesteşte că a recepţionat mai multe numere internaţionale. Ea nu a îndrăznit însă să sune înapoi.



"Apelul durează foarte puţin, respectiv, nu reuşesc să răspund, dar nici nu apelez înapoi deoarece în prezent nu cunosc pe nimeni, care s-ar afla în acele ţări şi ar avea nevoie de nimeni. Mai mult, ştiam că sunt tot felul de escroci, care au tot felul de interese băneşti", a spus Irina Caliman, locuitoare a municipiului Chişinău.



Poliţia atenţionează însă că la capătul celălalt nu se află decât nişte escroci.



"Abonatul se confruntă cu faptul că din contul operatorului local, unde are numărul, poate să-i fie extrasă o anumită sumă de bani pentru apelurile efectuate. Costul se poate diferenţia de la 2 la 60, 80 de euro", a spus Iurie Caţer, şef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice.



Chiar dacă au fost păgubiţi, până acum niciun moldovean nu a depus vreo plângere. Chiar şi aşa, poliţiştii spun că nu pot ajuta victima cu nimic dacă în cazul unei înşelătorii prin telefon paguba nu depăşeşte 50 de mii de lei.



"În cazul acesta se porneşte o cauză penală şi prin intermediul organelor de drept din ţările, de unde au fost comise aceste apeluri prin comisii rogatorii se încearcă de a se stabili provenienţa acestor apeluri telefonice", a spus Iurie Caţer, şef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice.



Specialiştii IT susţin că infractorii cu greu pot fi identificaţi.



"Aceştia pot închiria aceste numere de telefon de pe internet. Există servicii pe internet, unde poţi închiria numere de telefon cu suprataxă şi aceste numere de telefon cu suprataxă vin de obicei din ţări destul de îndepărtate faţă de Moldova, ceea ce înseamnă că un apel internaţional într-o ţară îndepărtată este şi de asemenea foarte scump", a spus Cristi Dorombach, specialist IT.



Reprezentanţii companiilor de telefonie mobilă spun că nu pot despăgubi clienţii în astfel de cazuri. Aceştia le recomandă persoanelor să ignore apelurile.