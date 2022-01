Moldovenii sunt gata să scoată din buzunare mii de lei pentru masa de sărbătoare

Au rămas zile numărate până la Crăciunul pe stil vechi, iar pregătirile pentru una dintre principalele sărbători creştine sunt în toi. Astfel, în această perioadă, toate drumurile duc spre pieţe şi magazine. Cele mai solicitate produse sunt carnea, legumele şi fructele.”Am mers la Piaţa Centrală, unde am cumpărat mai multe produse ca să pregătim masa de Crăciun pentru șase persoane. Am luat varză, morcov, ceapă și orez - pentru sarmale, carne - pentru friptură, legume şi fructe, iar la desert, un cozonac. Pentru toatea acestea, am cheltuit în jur de 500 de lei.”Unii cumpărărori ne-au spus că vor scoate din buzunare pentru masa de sărbătoare câteva mii de lei. Alţii au însă un buget modest, de câteva sute de lei." - Ce vreţi să cumpăraţi? Carne şi e scumpă, nu ştiu. - Ce buget aveţi pentru masa de sărbătoare? - Mic, un buget mic şi vreau mult şi e foarte scump tot"."- Pentru masa de Crăciun am 600 de lei. - Ce vreţi să cumpăraţi? - Dar de acolo trebuie să mai cumpăr şi ceva în casă, apă, pâine. - Preţurile cum vă par? - Of, Doamne, cum să vă spun, dumneavoastră nu vedeţi ce preţuri mari?""- De toate am cumpărat. Fructe, legume, verdeaţă, carne. Carnea e scumpă. S-a scumpit. - Cât aţi cheltuit? - Nu ştiu, acestea sunt doar o parte din toate cumpărăturile. Doar pentru mine, aproximativ 1200 de lei".Vânzătorii spun că, deşi nu au umblat la preţuri, oamenii nu se înghesuie la cumpărături faţă de anii trecuţi." Foarte slab, foarte, foarte slab. Anii trecuţi, mergea foarte bine vânzarea, dar acum e foarte slab. - Cât costă varza? - 12 lei"."Nu prea sunt vânzări, marfa este scumpă. Opt lei, cartofii, opt lei, ceapa, morcovul - 12 şi sfecla - 12"."De toate avem. Avem carne de curcan, avem carne de găină de asta galbenă care o preferă mulţi. - Cel mai bine ce se vinde? - Cocoşii şi pieptul."Un kilogram de carne de cocoş pentru răcituri costă 50 de lei, carnea de porc se vinde, în medie, cu 75 de lei kilogramul, costițele - cu 70 de lei. Pentru un kilogram de roşii, vom scoate din buzunar 25 de lei, iar un kilogram de castraveţi costă 40 de lei. Preţul mandarinelor variază între 20 şi 30 de lei kilogramul.