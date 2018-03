Moldovenii stabiliţi peste hotare pot reveni în Moldova pentru a realiza proiecte. Guvernul va oferi GRANTURI

Moldovenii stabiliţi peste hotare au posibilitatea să revină în Moldova, pentru a realiza proiecte de scurtă durată în domeniile social, economic şi juridic. Ei pot obţine granturi printr-un program susţinut de Biroul pentru Relații cu Diaspora, fondul căruia este de peste un milion de lei.



Tamara Șchiopu este unul dintre autorii celor 70 de proiecte finanțate din 2016 încoace. Femeia locuieşte în oraşul Oxford, din Marea Britanie, deja 15 ani. Este nutrioţionist şi gestionează o fermă de legume ecologice. Datorita grantului, femeia a organizat, anul trecut, un program de instruire pentru diversificare meniurilor în şase centre sociale din nordul Moldovei.



"Am analizat meniurile care se ofereau, am făcut o listă de produse nocive care urmau să fie scoase din meniu. Am înlăturat unele produse, precum ar fi prea multă pâine albă, prea multe paste făinoase, prea mult zahăr", a menţionat Tamara Șchiopu.



Femeia spune că proiectul va fi continuat şi în 2018. De asemenea, are de gând să revină în Moldova şi cu alte idei, dacă acestea vor fi susţinute de programul Diaspora Engagement Hub.



"Eu cred că este un program extraordinar de util, pentru că foarte mulţi moldoveni care se află peste hotare au acumulat au acumulat un bagaj de cunoştinţe, este o oportunitate pentru toţi cei care spun că ar dori să aducă ceva util în Moldova, dar nu pot din motive financiare", a precizat Tamara Șchiopu.



În acest an, dosarele pot fi depuse până în data de 15 martie.



"Îi încurajăm să revină pe aceste scurte perioade de timp, astfel încât să-i motivăm ulterior să revină mai des, pentru că cei care au fost implicaţi în programul, au revenit repetat, cu alte idei", a declarat Olga Coptu, şefa Biroului Relaţii cu Diaspora.



În 2018, vor fi oferite trei granturi a câte 94 de mii de lei asociațiilor din diasporA, încă cinci credite nerambursabile, cu aceeaşi valoare, sunt destinate femeilor care dezvoltă proiecte sociale, civice, juridice și economice. Iar zece granturi, a câte 38 de mii de lei, sunt preconizate pentru proiectele de împărtășire a experienței profesionale.