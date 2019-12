Moldovenii se pregătesc să plece la munte. Cât costă un echipament sportiv

Odată cu sărbătorile de iarnă, moldovenii se pregătesc să plece la munte. În această perioadă, magazinele cu echipament sportiv şi pieţele second-hand din Capitală sunt tot mai solicitate.

Se caută hainele termice, gecile groase, pantalonii şi bocancii. Comercianţii oferă o gamă variată de produse şi accesorii pentru buzunarul fiecăruia.



Pentru un echipament complet de schi ai nevoie de haine impermeabile şi termice, schiuri, bețe şi clăpari. În plus, casca, ochelarii şi mănuşile sunt indispensabile. Un set nou costă în medie 23 mii de lei.



"Totul depinde de clienţi, sunt dintre cei care aleg după brand, alţii după preţ, sunt şi oameni care aleg confortul. E normal, deoarece echipamentul trebuie să-l alegeţi în funcţie de gradul de confort, preţul trece pe locul doi deja. În funcţie de echipamentul ales şi de protecţie, veţi schia cu plăcere sau nu", a spus administratorul, Dmitrii Leonovici.



Cei care şi-au planificat o vacanţă la munte sunt deja în căutarea echipamentului potrivit.



"Pentru copil căutăm ceva călduţ... Ne uităm la hainele termice care să le poarte sub hainele groase, unele accesorii le mai avem de anul trecut, suntem foarte mulţumiţi de hainele din magazine, revenim cu plăcere."



Pentru cei care dispun de un buget mai modest o soluţie este piaţa second-hand.



"Avem costume noi la 500, 600 de lei, diferite preţuri, în funcţie de firma. Avem şi pentru copii, la preţ de 50 de lei, pentru orice vârstă. Vedeţi aici pentru cei mici sunt, de toate felurile."



În timp ce unii se uită la calitate, alţii aleg în funcţie de preţuri. Sunt şi oameni care cumpără produsele necesare din străinătate.



"Eu aleg calitatea evident, culoarea tot are importanţă, trebuie să fie cât mai aprinse, în caz că te pierzi pe pârtie să poţi fi găsit. Eu prefer să nu cumpăr din Republica Moldova căci preţurile sunt exagerate, ceea ce ţine de echipamentul de schi, eu le cumpăr din locurile de unde schiez."

"În primul rând atrag atenţia la cască, e foarte importantă şi ochelari pentru că sporesc vizibilitatea şi chiar tot echipamentul este important, şi pantalonii sunt tare importanţi, ca să nu îţi fie frig, să nu te uzi. La second hand găsim haine foarte bune, mi-am achiziţionat o geacă de acolo, sunt foarte mulţumit."



O pereche de pantaloni costă între 1 000 şi 6 000 de lei, iar o geacă, de la 1 000 la 7 000 de lei. Preţul schiurilor proneşte de la 3 000 şi ajunge la 17 000 de lei, iar al clăparilor, de la 2 500 la 5 000 de lei. Casca şi ochelarii costă între 600 şi 3 000 de lei.