Moldovenii se pregătesc pentru Crăciunul pe stil vechi. În pieţe şi magazine, la mare căutare a fost carnea

Mii de moldoveni sunt în toiul pregătirilor pentru Crăciun, sărbătoarea care adună la masă întreaga familie.

Cetele de colindători vestesc naşterea Domnului, iar mirosul de bucate tradiţionale a învăluit uliţele din sate. Maria Scutaru, din Băhrinești, raionul Florești, s-a apucat de gătit cu noaptea-n cap, chiar dacă a ajuns deja la 70 de ani. A început cu aluatul pentru crăciunei şi colaci.



"Am frământat aluatul, am făcut oleacă de rășinca, am frământat, am lăsat oleacă și s-a ridicat. Pe urmă am adunat și am făcut câte unul și am pus în tava. Câte unul punem la icoană, la cuhne pun și acolo unde noi dormim. El se păstrează până la primăvară", a spus gospodina Maria Scutaru.



Femeia ţine cu tot dinadinsul să aibă masa plină cu delicii, din care se vor înfrupta copiii şi nepoţii.



"La noi acasă și în sat tradiția e în felul următor. De Crăciun noi pregătim, gospodinele satului nostru pregătesc borș scăzut, asta nu trebuie să lipsească, ori sarmale, pârjoale, friptura", a spus gospodina Maria Scutaru.



Forfotă mare a fost și în piețele din Capitală. Cei mai mulţi cumpărători au căutat carne.



"Am cumpărat anume pentru fripturică - măcriță cu costiță împreună. O fripturică ca la oraș, facem o fripturică, pârjoale, bătute, clătite ca la moldoveni."



"Când vii de peste hotare ții dor de totul, plecăm la părinți. O să avem pârjoale, răcituri, clătite."



Comercianții spun că deși prețurile nu s-au schimbat, vânzările au scăzut considerabil față de anii precedenți.



"Șold, bitoc, bătuta. Pieptul cu os nu merge, nu vrea nimeni să facă mâncare cu os."



"Șoldul 85, gâtișorul 65-70, costița 45. Față de anul trecut sunt mai joase, mai joase vânzările."



Înghesuială a fost şi în magazine.



"Toate cele necesare pentru răcituri, pârjoale, bătute, sălături, friptură. Plecăm acasă pentru pregătiri. Așteptăm oaspeții mâine."



"Am procurat din cărnuri, șampanie. Tot de ce Este necesar."



Nutriționiștii recomandă evitarea exceselor în această perioadă, mai ales celor care au ţinut post.