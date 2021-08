Moldovenii se pot duce în weekend la mare în Odesa cu trenul. Сât costă biletul

Urmare a unui acord între ÎS “Calea Ferată din Moldova” și Căile Ferate ale Ucrainei, începând cu 28 august, se reia circulația trenului de călători pe ruta Odesa - Chișinău - Odesa.

Potrivit CFM, trenul va pleca din Odesa, sâmbătă, la ora 18:36, retur la Chișinău la ora 22:33.

De la Chișinău, garnitura va porni, duminică, la ora 07:09 și va ajunge la Odesa la ora 10:55.

Trenul va circula zilnic.

Costul unei călătorii va fi mai mare decât acum un an cu aproape o treime. Astfel, un drum cu trenul la Odesa va costa 280 de lei, în loc de 195 cât era până acum un an. O altă schimbare este că în trenul ucrainean nu vor mai exista clase, aşa cum au fost în cel oferit de CFM.



Şefa Gării Feroviare din Capitală, Ina Cioară, a menţionat că biletele pot fi procurate de la casele Gării feroviare din Chişinău, iar banii pentru călătoria Chişinău-Odesa-Chişinău vor fi împărţiţi între căile ferate din Ucraina şi cele din Moldova.



"Este o înţelegere între căile ferate per general, republicile sovetice. Este un pic altfel tarifare, cât porţiunea de drum care merge pe teritoriul Moldovei, aparţine ţării noastre, a Ucrainei în Ucraina.Este o tarifare mai deosebită faţă de alte state. Se divizează biletul, să spunem aşa", a spus Irina Cioară.



Cursa Chişinău-Odesa a fost suspendată temporar în data de 20 martie 2020, după începutul pandemiei.



Într-un interviu acordat postului nostru de televiziune, directorul Căilor Ferate din Moldova, Oleg Tofilat a declarant că întreprinderea are patru trenuri de pasageri modernizate, dar care necesită reparaţie. El a menţionat că majoritatea garniturilor au termenul de exploatare depăşit şi sunt într-o stare avansată de degradare, iar unele nu mai pot fi reparate.



În ultimele luni mai multe curse interne au fost suspendate din cauza unor probleme tehnice, iar unele locomotive chiar au luat foc din mers. În prezent, datoriile Căilor Ferate ale Moldovei se ridică la peste şapte sute de milioane de lei.