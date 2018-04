Moldovenii profită din plin de vremea frumoasă: Zeci de oameni au ieşit să se bronzeze pe plajele din Capitală

Moldovenii profită din plin de vremea frumoasă și au ieșit să se bronzeze pe plajele din Capitală. Cei mai curajoși s-au scăldat, deși recunosc că apa din bazinele acvatice nu e tocmai curată. În context, Centrul de Sănătate Publică nu recomandă oamenilor să se scalde în lacurile din Chișinău.

Dornici de a avea un bronz perfect, mulți chișinăuieni nu au așteptat începutul verii și au împânzit plajele din Capitală. Oamenii spun că așteptau cu nerăbdare temperaturile ridicate pentru a face baie de soare.



"E foarte frumos afară și vrem să ne bronzăm să ne facem ciocolatii."



"În aprilie e cel mai bun bronz. Soarele nu are așa mare putere, oleacă vânt, oleacă soare. E normal, e bine."



"Am venit un pic la plajă pentru că am o oră de odihnă. Un pic de odihnă, un pic de bronz, pielea mai frumoasă și corpul mai rafinat."



"Afară este bine, timpul este frumos și de aceea am venit să profităm de o baie de soare. Se vede diferența, m-am bronzat."



Unii nu s-au limitat doar la bronzat și au sărit în apă chiar dacă sunt conștienți că nu este curată.



"Apa te face puternic și depinde și cu ce dispoziție te duci în apă. Dacă te duci cu gândul că te vei îmbolnăvi așa și se va întâmpla, dar dacă te duci cu gândul că vei fi sănătos, atunci te vei însănătoși."



"Timpul e bun, apa e caldă."



Centrul de Sănătate Publică din Chișinău atenționează oamenii că scăldatul în bazinele acvatice din Capitală ar putea avea urmări grave asupra organismului.



"Conform datelor făcute apa în aceste lacuri nu corespunde normelor sanitare pentru scăldat nici la indicatorii chimici, nici la indicatorii microbiologici. Riscurile în primul rând sunt maladiile diareice acute care pot fi amladii infecțioase de piele. Acestea sunt cele ami majore riscuri",a spus medicul-șef CMSP, Luminiţa Suveică.



Temperaturile ridicate se vor menține până la sfârșitul săptămânii când vor fi și până la 30 de grade Celsius.