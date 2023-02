Moldovenii preferă automobile noi. În 2022 au fost comercializate peste 7 mii de mașini

În pofida crizei financiare generate de război, vânzările de maşini noi au crescut cu aproape 15 procente anul trecut faţă de 2021. Au fost comercializate 7425 de automobile, cu aproape o mie mai multe.

Cele mai multe sunt Dacia - 1072. În top urmează Toyota, care a vândut 1067 de maşini, dar şi Skoda, model care a fost cumpărat în număr de 953 de unităţi. În topul vânzărilor se mai regăsesc maşinile Kia şi Suzuki.

Totodată, la capitolul vehiculelor de clasa premium, anul trecut, în ţara noastră au fost vândute 249 de BMW-uri, 231 de Mercedesuri, 84 de Porsche-uri şi 46 de automobile de model Lexus.

Din totalul maşinilor noi cumpărate, 6009 au fost produse în 2022 şi 1416 - cu anul de fabricaţie 2021. Dealerii auto susţin că la criteriile de alegere a unei maşini noi clienţii pun accent pe consumul mic de combustibil.



"Clienţii solicită automobile hybrid datorită fiabilităţii şi costurilor de întreţinere şi a consumului de combustibil. În mare parte preferă SUV-uri subcompacte, compacte şi fiecare producător a încercat să introducă în aceste segmente automobile mai mici respectiv asta şi a dus la mai multe vânzări de automobile noi, oferta a fost mai mare şi interesantă. Cu 10 -20 la sută partea de hybrid creşte în fiecare an", afirmă Sergiu Stoiciu, reprezentant dealer auto.



"Maşina nouă e maşină nouă, cum spuneau pe timpurile sovietice şi Zaparojetul nou e mai bun decât o maşină veche, siguranţă şi economie".



"Nu am ales hybrid că nu am bani. Am ales o maşină simplă numai ca să fiu sigură că unde mă pornesc ajung".



Experţii auto cred că vânzările de maşini noi în 2022 au crescut din mai multe motive, cu toate că preţurile s-au majorat.



"Este problema cu semiconductoarele şi cumva oamenii înţeleg că nu la toţi ar ajunge acum o maşină nouă, în al doilea rând anul trecut s-au lansat mai multe modele noi, interesante clienţilor locali, asta a fost un imbold şi poate că lumea îşi doreşte să aibă o maşină bună acum în aceste timpuri incerte", spune Constantin Mihalache, expert auto.



De cealaltă parte, criza semiconductorilor a dus la creşterea preţurilor şi pentru automobilele de mâna a doua.



"Cei care le vând au înţeles că nu sunt maşini noi şi le-au crescut preţurile ăstora rulate, acum preţul lor e atât de mare, că lumea oricum se duce la astea noi".



În acest an vânzările de maşini noi vor continua să crească, susţin experţii auto. Criza semiconductorilor se va rezolva spre mijlocul anului şi vor putea fi produse mai multe automobile. În plus, importatorii de maşini noi din ţară îşi propun să vândă mai mult decât 2022 şi vin cu oferte variate.

În total, potrivit ASP, la 1 ianuarie erau înregistrate aproape 1,2 milioane de unităţi de transport, cu 45 098 mai multe decât în urmă cu 1 an.