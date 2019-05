Moldovenii pot face screeninguri gratuite la piele. Vezi unde te poți adresa pentru o consultație

foto: health.ro

Numărul pacienţilor depistaţi cu cancer de piele creşte de la an la an. Datele statistice arată că numai anul trecut, în ţara au fost înregistrate 1135 de cazuri noi. Îngrijorător este şi faptul că acest tip de cancer este pe locul trei în rândul maladiilor oncologice de la noi, iar motivul ar fi neprotejarea de razele solare. Cancerul de piele poate fi prevenit şi chiar tratat, dacă este identificat la timp, spun medicii care în această săptămână fac screeninguri gratuite tuturor doritorilor.



Timp de o săptămână, oamenii sunt aşteptaţi să facă o examinare dermatoscopică la Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din Capitală.



"- Bună ziua.

- Mă deranjează că am demult alunele pe mână şi pe gât şi dacă aş putea face un control."



Olesea Vizitiu are 37 de ani şi a venit pentru prima dată să-şi examineze alunițele suspecte. Femeia spune că demult îşi dorea să ajungă la medic.



"În această săptămână am aflat că se fac consultaţii gratuite şi eram şi în treacăt la acest spital şi chiar am vrut să fac consultaţii. Demult vroiam, dar amânam de azi pe mâine, că am să fac, dar ma bucur că am venit şi am făcut această consultaţie", a declarat Olesea Vizitiu, locuitoare a Capitalei.



Pentru a beneficia de consultaţii gratuite, au venit şi alte persoane care au aflat că o pot face chiar dacă nu dispun de poliţa medicală.



"Este foarte periculos şi sunt foarte multe cazuri de îmbolnăviri, însă eu sunt bucuroasă că că nu mi s-au depistat probleme."



"Noi suntem obligaţi să ne arătăm, să ne sfătuim cu medicul. Trebuie de venit înainte că pe urmă e târziu."



"Pacienţii se adresează chiar şi copii, indiferent de vârstă, până la bătrâneţe. Ceea ce facem noi este dermatoscopie computerizată avem posibilitatea examinării alunelelor printr-o metodă neevazivă, inofensivă", a zis Elena Ursu, medic dermatolog Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.



Rata apariţiei cancerului la femei este mult mai mare decât la bărbaţi, iar specialiştii au şi o explicaţie.



"Ele umblu la solar, fac careva proceduri de curăţare a pielii, pilinguri, înlăturarea poate incorectă la unii cosmetologi a aluniţelor", a declarat Victor Ciuprecă, Şef secție tumori de piele și melanom, Institutul Oncologic.



Dermatologii, însă, le recomandă oamenilor să se protejeze de soare.



"Protecţia solară este nevoie să fie efectuată tot anul împrejur nu doar cu creme de protecţie, dar şi cu haine, purtăm ochelari de soare, chipiu purtăm pălărie. Din păcate, cu cât mai multe arsuri solare avem pe parcursul vieţii, riscul de a face cancer de piele creşte", a menționat Elena Ursu, medic dermatolog Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.



Aproape 7000 de moldoveni sunt la evidenţa specialiştilor cu riscul apariţiei cancerului de piele din cauza aluniţelor.