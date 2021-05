Moldovenii pot alege serul cu care să se vaccineze împotriva COVID-19. Medicii spun că la centrele de imunizare se creează liste cu persoanele care preferă un anumit producător, în funcţie de disponibilitate. Asta deşi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică susţin că posibilitatea de a alege nu trebuie încurajată.Medicii de familie de la Policlinica numărul 8 din sectorul Ciocana al Capitalei consideră că dreptul de a-şi alege serul îi încurajează pe oameni să se vaccineze.ANGELA CHIVRIGA, medic de familie ATM NR.8, Ciocana:"Dreptul de a alege este dreptul pacientului cu care vaccin să se imunizeze. Noi avem obligaţiunea să informăm pacientul să-i spargem miturile formate în jurul procesului de imunizare."Astfel, ei au creat liste de aşteptare pentru imunizarea cu Sputnik V. Ulterior, vor fi făcute liste şi pentru cei care vor să se vaccineze cu serurile CoronaVac şi Sinopharm, care au ajuns recent în depozitele ANSP şi urmează a fi distribuite.ANGELA CHIVRIGA, medic de familie ATM NR.8, Ciocana:"Sputnik sunt puţine doze, au fost selectaţi pacienţii cu mai multe comorbidităţi, care din timp am ştiut că preferă anume Sputnik V."Între timp, autorităţile din sănătate insistă că moldovenii nu trebuie să-şi aleagă vaccinul.NINEL REVENCO, epidemiolog:"Se pare că putem să alegem cu ce vaccin să ne imunizăm, ar am spus întotdeauna că da, este dreptul nostru, dar în acelaşi timp vaccinarea are loc cu serul pe care îl avem disponibil la zi în stocuri."În prezent, în Moldova se desfăşoară a doua etapă de vaccinare. În această categorie fac parte persoanele de peste 60 de ani şi care au comorbidităţi, lucrătorii din domeniul educaţiei şi serviciilor sociale, precum şi angajaţii structurilor de ordine şi ai sistemului penitenciar. În total, sunt vizate peste 938 de mii de persoane. Etapa a treia de imunizare va cuprinde restul populaţiei.