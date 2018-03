Moldovenii merg tot mai rar la stomatolog şi doar abia după ce apar durerile

Mergem tot mai rar la stomatolog. Sănătatea dentară pare să nu fie o prioritate pentru moldoveni, care ajung la medic abia după ce apar durerile. Anul trecut, în medie, au fost efectuate doar 28 de vizite la un număr de 100 de persoane. Cu trei mai puţin decât în 2016.



" Mergem la stomatolog deja când începe să ne doară dinţii. Altfel, nu mergem, suntem pensionari. "



"-Mă uit la starea dinţilor mei. -Dar când ultima dată aţi fost la stomatolog? -Nu ţin minte exact."



"-Nu prea des. -De ce? -Am dinţii sănătoşi. -Ultima dată când aţi fost la stomatolog? - Cu vreun an în urmă."



Medicii avertizează că adresarea tardivă la stomatolog poate duce la pierderea dinţilor afectaţi.



"Frecvent ei vin cu carii dentare, mai des şi cu afecţiuni gingivale, parodontale, uneori vin deja când au dureri acute. Dacă ei vin de două ori pe an la medicul stomatolog, noi le putem rezolva problemele lor mici, fără mari cheltuieli", a spus Diana Uncuţa, şef catedră la Universitatea de Medicină.



Pentru a preveni bolile dentare, este important, în primul rând, să alegem o periuţă potrivită, la recomandarea medicului.



"Pereuţele dentare se aleg după duritatea lor, după vârstă pacientului, sunt pereuţe dentare ortodontice, sunt indicate pentru pacienţii care sunt purtători de aparate dentare fixe, sunt şi pereuţe individualizate, este foarte important să folosim şi aţă dentară", a mai spus Diana Uncuţa, şef catedră la Universitatea de Medicină.



Şi modul de curăţare a dinţilor este important. Noi trebuie să orientăm pereuţă sub unghi de 45 de grade, prin mişcări verticale, dar şi circulare noi în felul aceste îndepărtăm toate resturile,împăţim toţi dinţi în trei porţiuni.



Dacă vreţi să păstraţi sănătatea dinţilor, trebuie să vă alimentaţi corect. Astfel, uitaţi despre băuturile carbogăzoase şi să consumaţi cât mai multe produse lactate şi fructe.



Potrivit datelor Centrului Național de Management în Sănătate, în 2017 au fost înregistrate un milion 2.500 de vizite la dentist. Asta în timp ce, acum doi ani, acest indicator ajungea la un milion 85 de mii. Cel mai des merg la dentist locuitorii Capitalei: 42 de vizite la 100 de persoane.

Iar în centrul şi sudul ţării s-au înregistrat mai puţine, 21, şi respectiv, 19 vizite. Cel mai rar merg la stomatolog locuitorii din raioanele Căuşeni, Rezina şi Şoldăneşti.