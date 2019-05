Moldovenii, mai atenţi. Tot mai mulţi conaţionali folosesc NITRATOMETRELE când pleacă la piaţă

foto: publika.md

Tot mai mulţi moldovenii preocupaţi de calitatea legumelor şi a fructelor pe care le cumpără folosesc nitratometre. Asta chiar dacă potrivit legislaţiei, toate produsele care ajung pe rafturi, trebie să deţină un certificat de calitate şi inofensivitate emis de responsabili. Cei care aleg să cumpere aceste dispozitive spun că o verificare în plus, îi scuteşte de grija că ar putea face o intoxicaţie alimentară din cauza nitraţilor.



"123 mg, e admisibil. Nu este depăşit. "



Până să ajungă pe tarabe, toate legumele şi fructele din Piaţa Centrală sunt verificate de un veterinar, contractat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. Din fiecare lot de marfă este luată o mostră cre este verificată într-un laborator specializat dacă nu conţine substanţe nocive.



"În fiecare zi fructele şi legumele se verifică. Se verifică partida. Adică poate să fie o partidă de verificat care s-a repartizat la mai mulţi oameni. Fiecare vânzător trebuie să aibă bon de expertiză că a trecut testele de laborator, indiferent de faptul că a fost verificat la piaţa angro sau în altă parte."



Pe lângă aparatul omologat de Institutul Naţional de Metrologie folosit de specialişti, cumpărătorii pot testa calitatea fructelor şi legumelor cu un nitrometru, care se vinde într-o reţea de magazine specializate din Capitală sau de pe internet. Familia Arpintin din Capitală spune că un asemenea dispozitiv a devenit indispensabil în casa lor deja de doi ani. Cu ajutorul acestuia, ei verifică toate legumele şi fructele înainte ca acestea să ajungă pe masa copiilor.



"Noi deseori cumpărăm produsele în piaţă. Oamenii care sunt convinşi de calitatea produselor vândute permit verificarea. Dacă cineva interzice acest lucru – imediat apar îndoieli ".



Preţul unui asemenea gadget ajunge la câteva mii de lei. Vânzătorul unui magazin în care poate fi achiziţionat nitrometrul, spune că gadgetul este tot mai solicitat în ultima perioadă.



"Oricum este anumita greseala, anumit procentaj dar nu dureaya foarte mult. e o chestie de secunde. El are un display si el ne arata norma care trebuiea sa fie la produsul dat si norma care este in realitate la produsul dat".



Specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor spun că dispozitivul nu poate fi folosit drept probă în cazul unui eventual procese de judecată, în privinţa calităţii produsului.



"Aparate de masura nitratomere sa spunem, care folosesc consimatori ANSA recomanda ca ele pot fi folosite dar nu sint veridice. Consimatorul daca doreste pentru sine - poate sa faca. Dar rezultate pot efectuate doar la laboratoare efectuate".



Anual, ANSA efectuează peste 300 probe la nitraţi în cazul fructelor şi legumelor vândute în pieţe şi supermarketuri şi în jur de 400 verificări a conţinutului de pesticide. În aproximativ zece la sută din cazuri, probele dau un răspuns afirmativ, iar lotul de marfă este confiscat.