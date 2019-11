Moldovenii, în febra pregătirilor pentru sărbători. Au împodobit bradul, şi-au decorat casa cu luminiţe şi privesc filme de Crăciun

Moldovenii sunt în febra pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Chiar dacă până la Crăciun au mai rămas zile bune, mulţi deja şi-au decorat casa cu luminiţe, au împodobit bradul şi seară de seară privesc filme de Crăciun.

Psihologii spun că pregătirile îi ajută pe oameni să scape de depresiile sezoniere şi să prelungească euforia trăită de sărbători. Această activitate îi face fericiţi şi pe comercianţi, care profită de slăbiciunea clienţilor şi vând decorul tematic ca pâinea caldă, încă din toamnă.

Rafturile magazinelor, dar şi tejghelele de la piaţă sunt pline de tot felul de decor de Crăciun, încă din octombrie. Specialiştii în marketing spun că este vorba de un truc, prin care comercianţii încearcă să extindă perioada de actualitate a decorului sezonier. Astfel, vânzările sunt mai mari, decât în condiţiile în care decorul de Crăciun s-ar vinde doar în perioada sărbătorilor, consideră specialiştii.



"Dacă vorbim prin prisma analizei cu alte state europene sau din CSI, atunci noi de-am grăbit puţin de a vinde. Este o acaparare a pieţii, o teamă a vânzătorului de a nu vinde capacitatea produselor totale până la Revelion. Cumpărătorul tot are o teamă, de a nu se asigura cu anumite produse până la Anul Nou", a precizat Boris Coreţchi, specialist în marketing.



Pe de altă parte, psihologii consideră că în acest an, pregătirile au început mult prea devreme. Asta se explică prin faptul că pregătirile pentru sărbători îi ajută pe oameni să depăşească depresiile sezoniere şi să resimtă feeria sărbătorilor de iarnă.



"Eu cred că lucrul acesta se întâmplă, deoarece noi avem tendinţa de a proiecta acea stare de bine de confort, de optimism , pe care noi avem şansa să o simţim la trecerea dintre ani", a declarat Zinaida Gribincea, psiholog.



Oamenii spun că încep pregătirile încă din toamnă pentru că nu le ajunge un singur salariu, pentru a acoperi toate cheltuielile de sărbători. Alţii însă recunosc că se grăbesc, pentru că doresc să prelungească feeria sărbătorilor de iarnă:



"Cum apare ceva în vânzare, noi începem a cumpăra, pentru ca să reuşim până la sărbători să cumpărăm tot ce ne dorim".



"În toată Europa începe lumea să se pregătească mai din timp, chiar cu două luni înainte de Crăciun. Pentru oameni măcar cât de cât ceva bucurii, doar atâtea bucurii, altceva nu avem."



"Nu a atât de ieftin, în orice caz nu pierzi timpul atunci în tot haosul acela de oameni când toţi cumpără".



"Din toamnă, cred că nu. E prea devreme!"



Totuşi specialişti recomandă oamenilor să nu se grăbească să pună în coş tot ce le atrage privirea, deoarece în apropierea sărbătorilor de iarnă, preţurile vor fi mai mici, asta pentru că vânzătorii nu vreau să rămână cu marfa nevândută.



"De obicei, noi ne întâlnim cu unele reduceri, înainte de Anul Nou, cu o săptămână sau două, la unele produse, care ele nu mai au o cerere, să spunem bradul de Anul Nou. Pentru că ei ştiu că după Anul Nou nu vor avea capacitatea de vânzare cum a fost în lunele noiembrie, decembrie. Şi atunci, ei scot prin politica de reducere, unele produse, ca să nu le stocheze pentru următorul an", a subliniat Boris Coreţchi.



Amintim că şi autorităţile locale au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, ieri, de exemplu a început asamblarea pomului de Crăciun, din Piaţa Marii Adunări Naţionale.