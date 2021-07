Moldovenii ignoră în totalitate regulile epidemiologice, chiar dacă autorităţile au anunţat depistarea tulpinii Delta în ţara noastră

Chiar dacă specialiștii au anunțat că tulpina Delta al virusului SAS-CoV-2 a ajuns și în țara noastră, se pare că acest lucru nu-i sperie pe moldoveni. Oamenii ignoră în totalitate regulile epidemiologice. Masca de protecție în transportul public și în spațiile închise au rămas obligatorii doar pe hârtie. Mai grav, unii cetățeni o poartă doar de ochii lumii. Locuitorii Capitalei au cam uitat și de distanța socială și se îmbulzesc ca în vremurile bune.

Piața Centrală rămâne a fi un adevărat focar de infecție. Acolo, îmbulzeala e la ordinea zilei. Oamenii nu poartă masca de protecție. Unii și-au pus-o abia după ce echipa nostră de filmare le-au făcut observație.



” - Iată am purtat-o acum. Și?

- Dumneavoastră nici acum nu purtați masca corect!

- Da cum vrei?

- Trebuie să fie mai sus.

- Până în ochi ca să nu te văd. Bravo vouă.

- Nu vă este frică?

- Nu.”



”- Nu vă este frică?

- Dați-mi pace!”



”Da iată deja o s-o purtăm corect.”



”- De ce până acum nu ați purtat-o?

- Of, mă scuzați. Am uitat.”



Deși unii oameni susțin că cunosc despre tulpina Delta a virusului SAS-CoV-2, așa și nu respectă regulile epidemiologice.



”- Ați purtat-o până acum?

- Da, e la mine. Am fost și am mâncat.

- Ați uitat s-o puneți?

- Dar nu vă este frică?

- Ei nu mii frică.

- Dar cunoașteți că a fost confirmată noua tulpină Delta în Republica Moldova?

- Da, cunoaștem.

- Și ce cunoașteți?

- Cunoaștem că e mai periculoasă. Of, Doamne.”



”- Bine că mi-ați amintit. Dacă nu avea să-mi spuneți, avea să o port așa.

- Dar vă este frică?

- Mă tem. Mă tem.

- Dar dumneavostră cunoașteți că în Moldova a a ajuns noul virus?

- Da, noul virus. Noi am citit totul.”



Alții au făcut haz și au glumit atunci când au fost întrebați despre virus.



”- Am scos din buzunar și am uitat s-o pun la loc.

- Dar dumneavoastră cunoașteți că deja în Republica Moldova a fost confirmată noua tulpină Delta?

- Nu pune tare microfonul în gură, că eu deja am mâncat.”



”Dacă nu aduceau virusul, era mult mai bine.”



La piață și vânzătorii uită să-și pună masca de protecție.



”- Dumneavostră vindeți și nu purtați masca de protecție? De ce nu o purtați? De ce nu purtați masca de protecție?

- Ei, am uitat.”



” - Iată eu o pun.

- Dar până acum de ce nu ați purtat-o?

- Eu nu de mult am mâncat. Se poate să mănânc?”



La Gara Centrală situația e și mai gravă. Acolo oamenii nu poartă măștile de protecție și se îmbulzesc.



”- Sunteți în spațiu închis, nu vă este frică?

- Nu.”



”- O punem masca.

- Dar de ce nu ați pus-o la intrare?

- Nu am avut când.

- Și nu vă este frică?

- Nu.”



Asemenea tablou poate fi văzut și în transportul public. În microbuzul de pe linia 192, pasagerii urcau fără mască. Șoferul s-a arătat indignat de prezența echipei noastre de filmare.



”- De ce luați pasageri fără mască?

- Eu cu mască îi iau.

- Păi, acum o doamnă a urcat fără mască.

- Acuș o să pună. Ei poate sunt vaccinați.

- Oricum masca rămâne obligatorie în transport.

- Ei, pun.

- O pun după ce noi facem observație.

- Sunteți anchetator?”



Iar în troleibuze, taxatorii susțin că nu au dreptul să dea lumea jos din transport chiar dacă nu respectă regulile epidemiologice.



”- Nu am voie să-i dăm jos.

- Oamenii sunt fără mască. Noi totuși, suntem în pandemie.

- Lumea spune că e vaccinată.”



”Nu vă este frică? Doamnă, atent, vă rog frumos.”



” - Nu am reușit s-o pun.

- Da, dar nu vă este frică?

- Nu cam.

- În general, credeți în COVID?

- Nu cam.”



Am încercat să aflăm de la Regia Transport Electric Chișinău de ce se permite ca oamenii să urce fără măști în troleibuze, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

Potrivit ofițerului de presă al INSP, Natalia Golovco, poliția amendează strict cetățenii care încalcă. În ultimele șapte zile, oamenii legii au întocmit peste 130 de procese verbale pe numele persoanelor care au ignorat și au încălcat regulile epidemiologice.