Moldovenii fug de monede: Nu încap în portofel, iar șoferii de maxi-taxi nu le acceptă (FOTO)

BNM pune în circulație o serie nouă de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei

La șase luni de când au fost puse în circulaţie, monedele de unu şi doi lei, moldovenii nu s-au prea deprins cu ele. Unii spun că acestea se pierd ușor sau nu încap în portofel, iar alții chiar se plâng de faptul că șoferii de maxi-taxi nu le acceptă.



"Abia ieri am primit rest o monedă de un leu. Îmi pare că voluminos o să fie pentru portmoneu să le porți. "



"Nu e comod absolut deloc. Am impresia că nu e aceeași valoare la bani."



Totuși, oamenii nu se grăbesc să-și cumpere portmonee.



"În general, oamenii nu prea cumpără portmonee. Fie nu s-au deprins cu monede, fie că acestea încă nu sunt atât de populare. De obicei, femeile în vârstă caută astfel de portofele, iar cei mai tineri nu iau rest în monede."



Moldovenii care folosesc totuşi noile monede s-au trezit că sunt refuzaţi în magazine sau în transportul public. În astfel de cazuri, ei se pot adresa la Inspecția Financiară.



"Am avut un caz la maxi-taxi. Am vrut să-i dau domnului doi lei și nu a vrut. Cred că dumnealui încă nu știa de această monedă."



"Se pierd ușor și nu toți îi primesc. La rută, chiar la rutieră. - Și ce vi s-a spus? - Mi s-a spus că ușor se pierd și trebuie lei, adică să dăm în lei."



Specialiștii de la Banca Națională le reamintesc agenților economici că sunt obligați să accepte banii. În caz contrar, se pot alege cu amenzi de până la 12 mii de lei .



"Toate persoanele fizice și juridice sunt obligate să primească ca plata semnele bănești legale de pe teritoriul Republicii Moldova. Iar pentru persoanele juridice, de la 120 până la 240 de unități contravenționale cu posibila oprire a activității acestora de la trei luni până la un an", a spus şeful de direcţie în cadrul BNM, Corneliu Melnic.



Până la sfârșitul acestui an, în circulaţie vor fi puse și monede de cinci și zece lei. Iar potrivit calculelor BNM, bancnotele de 1, 5 și zece lei vor dispărea până în 2022.