Moldovenii folosesc tot mai des aplicaţiile web-banking şi efectuează tot mai des plăţi online

Totuşi, ţara noastră are restanţe la implementarea sistemelor electronice. De aceea, la Chişinău a fost organizată o conferinţă despre inovaţiile fintech, adică despre ultimele tehnologii informaţionale în domeniul finanțelor.O soluţie pentru gestionarea rapidă a mijloacelor financiare sunt aplicațiile mobile a tuturor acestor conturi."Un client poate să primească salariul pe un card bancar, să aibă un depozit la o altă bancă comercială şi să folosească un al treilea sistem de comerţ online, iar asta este destul de comod", a spus Dmitrii Barbasura, director general "Salt Edge".Un proiect în acest sens a fost elaborat de Banca Naţională a Moldovei, în comun cu Ministerul Finanţelor."Ne propunem ca în doi ani de la adoptarea legii să implementat noile modele de business PSD 2. Dar aici depinde şi de reacţia pieţei, şi de comportamentul actorilor, şi de nivelul de experienţă o utilizatorilor de servicii de plată", a zis Natalia Ţurcan-Muntean, şef ajunct Departament Sisteme de plăţi BNM."În ultimul timp, formatul cardurilor bancare este în schimbare. Ultimul nostru studiu arată că moldovenii vor să achite, prin intermediul telefoanelor şi a altor gadget-uri, cum ar fi ceasurile. Studiul a mai arătat că moldovenii şi-ar dori să achite cu cardul şi călătoria în transportul public", a zis Vladimir Rzmchuk, reprezentant corporație multinațională de servicii financiare."Avem peste 300 de participanţi, cam de trei ori mai mulţi decât am avut anul trecut. Subiectul este unul foarte "hot" sau interesant şi pentru companiile de microfinanţare, şi pentru cooperative, şi pentru bănci şi pentru toţi cei care se gândesc la diferite tehnologii în domeniul IT şi financiar", a zis Ana Chiriţa, organizator."De la ultima conferinţă, la care am participat anul trecut, am luat foarte multe idei şi chiar am reuşit să le implementăm pe piaţa locală. Cum ar fi plăţile digitale cu telefonul mobil, tehnologii în plăţi şi cum ar fi posibilitatea digitalizării multor sisteme de remitenţe pentru utilizatorii locali", a spus Călin Grzadchenko, director general Paynet.