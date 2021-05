Moldovenii din străinătate se reîntorc la muncă după sărbătorile de Paște

Moldovenii din străinătate, care au venit acasă de Paşte, se întorc deja la muncă. Ei spun că sunt nevoiţi să plece peste hotare pentru a-şi întreţine copiii şi rudele rămase în ţară. Totuşi, din cauza pandemiei, numărul călătorilor a scăzut semnificativ faţă de alţi ani, iar companiile de transport suportă pierderi.

Tatiana Jalobă din satul Borogani, raionul Leova, a fost însoţită la autocar de fiica ei. Femeia a revenit acasă în ajunul sărbătorilor pascale după şapte luni de muncă în Nisa.

- Iată fiica am lăsat, am nepoțelul, bărbatul e acasă, mama, sora, fratele. Acolo trebuie de lucrat, de depus efort şi nimeni nu te cruţă, nimeni nu te jeleşte.

- Pe cât timp plecaţi?

- Nu ştiu, a povestit moldoveanca stabilită în Franţa, Tatiana Jalobă.

Şi această femeie spune că pleacă din Moldova cu inimă grea. Ea munceşte în Franţa de mai bine de doi ani.

"Muncesc în curăţenie. Am venit peste un an jumate acasă de Paşti să sărbătoresc cu apropiaţii. Anul trecut nu am putut veni, ne-au anulat biletul."

Unii au decis să meargă în străinătate, fiind nemulţumiţi de salariile mici din ţara noastră.

- Pe cine aţi lăsat acasă?

- Familia, copiii, ne ducem să facem bani, poate o să venim înapoi, poate o să îi luăm şi pe ei.

"Pentru un viitor mai bun, poate o să rămân acolo, nici în gând să vin înapoi, aşa de văzut părinţii."

Reprezentanţii unei companii de transport susţin că, deşi au ieftinit preţul biletelor, mulţi moldoveni nu au avut posibilitatea să revină acasă de Paşti.

"Au fost cei mai norocoşi care au avut paşaport românesc, au întâlnit Paştele cu familia. Persoanele cu biometricul au trimis doar colete acasă, din cauza pandemiei nu au venit în Moldova că înapoi nu pot să plece.", a afirmat şoferul unei companii de transport, Victor Castraveţ.