Moldovenii din întreaga lume, aflaţi în prima linie a luptei cu noul coronavirus, au început să fie vaccinaţi. Concetățenii noştri spun că nu au stat mult pe gânduri şi regretă doar că primesc serul înaintea rudelor rămase în Republica Moldova.



Adriana Ciobor are 23 de ani, iar mai mult de jumătate din viaţă a locuit în Italia. Studenta este voluntară la Crucea Roşie din Parma şi spune că a primit prima doză de vaccin în urmă cu şase zile.



"La sfârşitul lunii voi primi a doua doză, aşa este procedura. Mă simt foarte bine, nu am avut reacţie adversă, sper la vară să pot veni acasă că nu am fost de trei ani şi sper că cu acest vaccin nu voi sta în carantină.", a spus voluntarul la Crucea Roşie în Parma, Italia, Adriana Ciobor.



Şi Svetlana Braila, care lucrează de zece ani într-un spital din Milano, a primit prima doză acum o săptămână. Femeia spune că s-a imunizat, chiar dacă acest lucru nu este obligatoriu în Italia.



"Noi am fost vaccinaţi aproape patru mii de persoane şi nimănui nu i-a fost rău, dureri de cap au avut, dureri de muşchi, doar că pe 24 de ore şi o durere lejeră de braţ, aşa ca după fiecare vaccin.", a spus angajata unui spital din Milano, Italia, Svetlana Brăila.



În 13 ianuarie, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat planul naţional de vaccinare anti-COVID, iar campania urmează să înceapă în februarie. Pe lângă cele 200 de mii de doze donate de România, ţara noastră urmează să primească gratuit vaccinuri pentru 20% din populaţie, prin intermediul programului COVAX.