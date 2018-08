Moldovenii din diaspora, dar şi turiştii care au venit să ne viziteze ţara au primit paşaportul turistului

Moldovenii din diaspora, dar şi turiştii care au venit să ne viziteze ţara au primit în aeroport broșuri promoţionale care conţin reduceri la restaurante şi pensiuni. Așa-numitul pașaport al turistului va fi valabil în perioada august - octombrie 2018



- Bună ziua, putem să vă povestim. El oferă reduceri pentru pensiuni, vinării şi alte locuri din Moldova.



- E un lucru bun pentru turişti lucrul ăsta.

- Veţi beneficia, veţi pleca undeva?

- Sigur.



"Suntem din Franţa, am venit aici special pentru o căsătorie în Moldova. Am fost invitaţi de prietenii noştri şi iată am primit un paşaport drăguţ", a spus un turist.



"Noi suntem din Spania, abia acum am ajuns şi consider că este un lucru foarte bun, deoarece Moldova nu este atât de vizitată de turişti. Deci, vom vedea ce va fi. La prima vedere arată foarte bine", a spus un turist.



Responsabilii din turism spun că cetățenii din diaspora sunt invitați să fie turiști la ei acasă, iar mai apoi să-i invite și pe alţii.



"Aceste paşapoarte turistic, cupoane cu reduceri vor fi distribuite la punctele de frontieră a Republicii Moldova, unde fluxul de moldoveni şi de vizitatori este mai mare. Este o oportunitate pentru cei din diaspora, prietenii lor, vizitatorii să beneficize de reduceri la atracţiile turistice din Republica Moldova", a spus Natalia Ţurcanu, directorul exectutiv al ANTRIM .



Broşurile au fost distribuite de voluntari.



"Ei sunt foarte interesaţi, în primul rând, după ce ascultă ei sunt foarte miraţi că avem această oportunitate în Moldova şi le pare foarte bine că le oferim lor", a spus o voluntară.



Pe parcursul a trei luni vor fi distribuite circa 3 000 de broșuri cu oferte.